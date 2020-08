ח"כ משה ארבל: להיאבק בהשתלטות הפלסטינית, שלא נבכה אחר כך על דברים בלתי הפיכים ח"כ ארבל מש"ס קרא לממשלה לשמור על שטחי C ולהיאבק בהשתלטות הפלסטינית על השטחים, במימון האיחוד האירופי. חזקי ברוך ,

ח"כ משה ארבל מש"ס שוחח היום (חמישי) עם ערוץ 7 על הדיון בוועדת חוץ וביטחון בנושא ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C, והשיב לשאלה האם מדינת ישראל דוהרת לבחירות נוספות. "הבניה הבלתי חוקית הפלסטינית בשטחי C הוא תהליך חמור מאוד" אמר ארבל וסיפר על העמדה החדשה שהתגלתה בעקבות פנייתו לשר החוץ ,"פניתי גם לשר החוץ בשאילתא לברר האם הם מודעים לזה שהאיחוד האירופי משקיע מיליוני שקלים בתהליכים שמנסים לקבוע גבול, תהליכים לא לגיטימיים, לא חוקיים, ואני שמח מאוד שעמדת משרד החוץ ושר החוץ, גבי אשכנזי, קובעת בבירור שהממשלה רואה בדבר הזה תהליך חמור מאוד". ארבל הציע דרך נוספת להעלות את הנושא, "הצעתי ליו"ר הועדה שיוזמנו לכאן שגרירי האיחוד האירופי, שידעו שבמדינת ישראל רואים בחומרת רבה את התהליכים האלה שגורמים בפועל לשינוי משמעותי של גבולות מדינת ישראל, על ידי השקעה כמו בתוכנית פיאד ועוד השקעה פלסטינית יחד עם האיחוד האירופי,. אנחנו לא ניתן לזה לקרות". ארבל מדגיש את חומרת הבעיה, "מדובר בשטחים משמעותיים על פני שטח רחב מאוד בשטחי C בלי להסתתר בכלל האיוד האירופי בשלטים שם את זה על השולחן. הפעולות חייבות להיות בכמה גזרות, גם בגזרת משרד החוץ, גם בגזרה הדיפלומטית, אבל יחד עם זאת, גם ברמת פיקוד מרכז, לא המנהל האזרחי, שפיקוד מרכז יבין שיש פה מערכה אמיתית שממשלת ישראל חייבת להיאבק בה, לעצור אותה, לא לאפשר לה לקרות וכן לאכוף את החוק. לדבריו כל הפרה דומה בשטח שאינו בשליטה צבאית היה מטופל באופן מיידי ונחרץ, "אם זה היה בשטחי מדינת ישראל, בפתח תקווה או בדימונה או בכל מקום אחר, כמובן שמדינת ישראל מבחינתו זה גם יהודה ושומרון, אם זה היה בתוך השטח שהוא לא בשליטה צבאית, מיד ההוצאה לפועל היתה מגיעה והורסת את המבנים". ארבל דחה את הטענות שהעלה ראש המנהל האזרחי, תא"ל רסאן עליאן, "התשובה שנתן רסאן עליאן, שאני מאוד מעריך אותו ברמה האישית על פעולותיו האישיות, אבל התשובה שיש להם רק 17 תקנים של מפקחים, זו תשובה שלא מתקבלת על הדעת לא הגיונית, אם צריך תקנים יהיהו תקנים, ממשלת ישראל צריכה להבין שהנושא הזה יהיה בראש סדרי העדיפויות כדי שלא נבכה אחר כך על תהליכים שלא ניצן יהיה להחזיר אותם אחורה". ארבל סיים את השיחה התקווה שיהיהו הסכמות שימנעו את הקדמת הבחירות, "אני מאוד מקווה שאנחנו לא הולכים לבחירות, השכל הישר לא צריך להוביל אותנו לשם, מדינת ישראל חייבת אחדות וחייבת ממשלה יציבה לשנים 2020-2021 כדי שבסופו של דבר החיים פה יהיו יותר טובים לכולנו".