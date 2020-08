"עוצמים עיניים ומאפשרים לבנות בשטח C" ח"כ מתן כהנא (ימינה) תוקף את המנהל האזרחי ואומר לערוץ 7 כי הוא נכשל במניעת ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. חזקי ברוך ,

ח"כ מתן כהנא אומר לערוץ 7 כי בדיון שהתקיים היום (חמישי) בועדת החוץ והביטחון הוכח שאין מאבק מספיק בשמירת שטחי C בידי ישראל. "שמעתי לצערי את ראש המנהל האזרחי מודה בפה מלא שהם מתקשים לעמוד במשימה שלהם ואני אומר שהם נכשלים במשימה לעצור את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C", מציין כהנא. לדבריו, "יש צוות קו כחול שכל הזמן מחפש לקחת שטחים שלנו ולהעביר אותם לידיים פרטיות פלסטיניות. שייקחו את ששת האנשים הללו שיעזרו במשימה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההשתלטות הפלסטינית ואם יש צורך בכוח אדם נוסף במנהל, שייתנו להם אותו". לשאלה האם לא מאוחר מדי לטפל במצב בשטח הוא עונה, "אני מקווה מאוד שאפשר לעשות משהו. מה שקורה בשטח זה קטסטרופה. אני חושש שעוצמים עיניים ומאפשרים להם לבנות".