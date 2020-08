לשכה מדינית התיישבותית בוושינגטון עכשיו

בתחילת 2017 התקיימה פגישתם הראשונה של רה״מ נתניהו והנשיא טראמפ. בתום הפגישה התקיימה מסיבת עיתונאים בהשתתפות השניים לכלי תקשורת מישראל ומארה״ב בחדר התדריכים.

מיד לאחר מכן הוכנסו רק ארבעה כלי תקשורת ישראליים לחדר הסגלגל ביניהם כתב ערוץ 7, חזקי ברוך. הפרט הבא ידוע למעטים בלבד.

במהלך ההתארגנות נכנסה לחדר יועצת התקשורת של הנשיא שרה סנדרס. היא סקרה את כלי התקשורת וכשראתה את המיקרופון עם הלוגו של ערוץ 7 קראה לחזקי: ״Wow! Arutz Sheva! I love you! Good that you are here.” (תרגום: וואו! ערוץ 7! אני אוהבת אתכם! טוב שאתם כאן.״).

הסיפור הזה ממחיש בעיני את גודל הפספוס של ההתיישבות ומועצת יש״ע בארבע השנים האחרונות.

באותו היום בו נבחר דונלד טראמפ לנשיא היה צריך להקים לשכה מדינית התיישבותית בוושינגטון. לשכה עם שגריר של ההתיישבות שיהיה בן בית בבית הלבן. לשכה שתהיה מסוגלת ללמוד את מארג האינטרסים של כל פוליטיקאי בגבעת הקפיטול ולמפות את תומכי ההתיישבות, מתנגדיו ובמי כדאי להשקיע.

שגריר ההתיישבות היה יכול להיות מעורב בשרטוט המפה שהוכנה לתוכנית המאה ולשמש עיניים ופה לחצי מיליון ישראליים בפרט ולמדינת ישראל בכלל במנותק מלחצים שקיימים במערך הדיפלומטיה הישראלית.

הפירות של לשכה זו היו צומחים תוך שנה עד שנתיים וכולנו היינו מגיעים לריבונות עם תמיכה אמריקאית מאסיבית.

עלות פרויקט כזה אולי נשמעת גבוהה וגם לא תמיד מצטייר יפה שהמתנחלים עורכים דינרים באולמות מפוארים וטיסות של מנהיגים על חשבון עוד גן ילדים בעפרה אבל התועלת היתה שווה כל פרוטה.

הפעילות הבינלאומית של מועצת יש״ע כיום, שנשענת על ראש מועצה מכהן נחמדה, אבל ממש לא מספיקה. ללא מחויבות לנושא מבוקר עד ליל ונוכחות מתמדת בקונגרס, בסנאט ובבית הלבן אין באמת יכולת להשפיע.

עדיין לא מאוחר. בין אם טראמפ ייבחר לקדנציה נוספת ואולי יותר מכך, אם לא ייבחר, יש מקום להקמת לשכה מדינית התיישבותית מקצועית בוושינגטון.

הצרכים של ההתיישבות בזירה הבינלאומית לא ייעלמו אם ייבחר נשיא כזה או אחר ואם נגיע מוכנים יותר ורלוונטיים יותר נוכל להביא ריבונות אמיתית בזמן אמת.

הכותב הוא יועץ פוליטי ויו״ר משותף פורום מלוכדים - הפורום הלאומי בליכוד