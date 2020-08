שידור חי: צופים בשעשועון וזוכים בפרסים מועצת בנימין מביאה אליכם עד הבית שעשועון טלוויזיה בהנחיית אבישי שטרית ויהודה שורש. מגוון חידות טריוויה, ידיעת הארץ ועוד ערוץ 7 ,

מועצת בנימין צופים בשעשועון Your browser does not support JavaScript! JavaScript is needed to display this video player. לכבוד הקיץ, מועצת בנימין, מביאה אליכם עד הבית שעשועון טלוויזיה בהנחיית אבישי שטרית ויהודה שורש. מגוון חידות טריוויה, ידיעת הארץ ועוד פרסים מטורפים מחכים לפותרים זוכים בפרסים מועצת בנימין