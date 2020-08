אזרחי ישראל, הבאתי לכם שלום היסטורי

1.

אזרחי ישראל. באתי אליכם הערב הזה כדי לבשר לכם, שהשגתי הערב עבורכם מטרה לאומית נעלה: הצלחתי להוריד מעל שולחנו של ידידי הנשיא טארמפ ולהסיר מסדר היום הלאומי שלנו, את נושא הריבונות. לא עוד ריבונות. לא עוד סיפוח. כל זה נמחק מהלקסיקון. סדר היום הלאומי שלנו קיבל מפנה אדיר. יש לנו הסכם שלום עם מדינה ערבית חשובה, עשירה ומובילה – איחוד האמירויות במפרץ הפרסי.

אזרחי ישראל, הערב שוחחתי בטלפון עם ידידנו האהוב, נשיא ארצות הברית ידידי דונאלד טראמפ, וסיכמנו שסיפור הריבונות מת ונקבר. שנינו העלינו על הקו בשיחת ועידה את הצלע השלישית לשיחה – ידידי החדש נשיא איחוד האמירויות שייח' חליפה בן זאיד. יחד סיכמנו הערב על ההישג המדהים: זרקנו את הריבונות לפח האשפה של ההיסטוריה ואנחנו הולכים להסכם שלום בין המדינות. ההסכם ייחתם בקרוב על מדשאת הבית הלבן, במעמד ידידי הנשיא טראמפ.

בקיצור, הבאתי לכם את השלום שכל כך נכספנו אליו. עידן חדש. זמן שלום.

2.

אזרחי ישראל, בוודאי זכורות לכם אותן חמש-שש מלחמות עקובות מדם ושפך הדמים הנורא במלחמות הנוראות שבין האיחוד למדינתנו. אחרי מצעד הנופלים והפצועים בהן, החלטנו אני וידידי בן זאיד, ללכת על הסכם שלום פורץ דרך, ברוח חזונו הגדול של מורנו ורבנו מנחם בגין המנוח: "No more wars, no more bloodshed, no more tears" – לא עוד מלחמות, לא עוד שפיכות דמים, לא עוד דמעות. שלום של אמיצים, כפי שהתבטא הנשיא סאדאת, אללה ירחמו.

ואני רק רוצה להזכיר לכם, אזרחי ישראל, שעל מהלך מעורר השראה שכזה, קיבלו בגין וסאדאת את פרס נובל לשלום, כך שאין כל סיבה שגם הפעם לא יגיע הנובל לירושלים, פעם שלישית. גם רבין הביא עם פֶּרֶס ועראפת את הנובל, בזכות 'שלום אוסלו' שאמנם הסתבך וצלע, אבל נובל הם קיבלו. הגיעה השעה לפרס נובל שלישי - על סיכול הסיפוח, ועל השלום הנועז. מה לא עושים, אזרחים יקרים, למען השלום?

3.

אני בטוח, אזרחי ישראל, שאתם מבינים שהשלום הוא ערך כל כך חשוב, ששווה כל מחיר. תמיד, אזרחי ישראל, זה עבד ככה – אנחנו נותנים נכסים ומקבלים שלום. אצל בגין ויתרנו על סיני תמורת שלום. רבין ויתר על מים אדירים מהכינרת תמורת שלום. ועכשיו הוויתור הוא שוב על שטחים - לטובת מדינה פלשתינית עתידית, ועם בונוס של שלום עם האמירויות. הפעם הרווח גדול יותר, פי שלושה: גם קברנו את הריבונות, גם קידמנו מדינה פלשתינית וגם הבאנו שלום עם המפרציות כפי שהן נקראו פעם.

כבר אמר מורנו הגדול בגין: "טובים קשיי השלום על יסורי המלחמה", ולא הפסיק לוותר. מי אם לא הוא, היה מעז לוותר על הר הבית לטובת הוואקף? אין קדוש לעם ישראל יותר מהר הבית, אבל הוא ויתר. למען השלום, ששווה כל מחיר.

ואני, אזרחי ישראל, אכן פעלתי לתחזק את השלום של בגין. אני אישרתי בשקט בשקט לגרמנים, בלי שאף אחד יידע, גם לא שר הביטחון והרמטכ"ל, למכור למצרים שתי צוללות מודרניות של טיסנטרופ. כולם הרוויחו למען השלום: המצרים, הגרמנים ואנחנו. גם למען השלום שאני מבשר לכם עליו הערב, הקרבנו משהו, אבל זה שווה כל סנט: אישרנו לאמריקנים למכור מספר להקים של מטוסי חמקן סוּפר-חדשניים לאמירויות, ובנינו צעד בונה אמון מאין כמוהו: לראשונה יהיו מטוסים חדישים כאלה בידי מדינה ערבית כלשהי. והכל בזכותנו, אזרחי ישראל, ובזכותכם. מה לא עושים למען השלום?

4.

בדרכי לכאן, אל המצלמות, שמעתי ברדיו שהמתנחלים והימין טוענים שוויתור על הריבונות והסיפוח, סולל את הדרך להקמת מדינה פלשתינית. ואני ממש מתקשה, אזרחי ישראל, להבין אותם: אני הרי נהגתי לגמרי ביושר, כשכבר ב-14 ביוני 2009 - לפני 11 שנה! – בישרתי בנאום בר אילן על חזון שתי המדינות. מאז, אזרחי ישראל, לא חזרתי בי. זה החזון שמנחה אותי כל הימים.

זה שהם לא רצו לראות את כל האיתותים שפיזרתי בדרך, זו הבעיה שלהם. הקפאתי את הבניה מעבר לקו הירוק. מנעתי בגופי בניה בשטחי E-1 האסטרטגיים למדינה הפלשתינית העתידית בין ירושלים למעלה אדומים. חסמתי בגופי בניית 10,000 דירות בעטרות בצפון ירושלים.

התחמקתי מביצוע הכרעת הבג"ץ בעניין חאן אל אחמר. וזה רק קצה הקרחון, ולא אלאה אתכם ברשימת כל האיתותים שהשארתי לאורך 11 שנה. זה שהם התנהלו כעיוורים, זו בעיה שלהם. הכל היה גלוי, הכתובת היתה על הקיר, ואת העובדות הנחתי על בגלוי על השולחן. לא הסתרתי דבר, אזרחי ישראל. אבל זה לא שהם לא הבינו; הם לא רצו להבין. עצום עיניים.

חשוב שאתם, אזרחי ישראל, תבינו: זה לא מעשה קסמים. זה לא שאני קוסם. זה הישג של העבודה החשאית שביצענו ידידי טראמפ, חברי החדש השייח' בן זאיד ואני עבדכם הנאמן.

5.

אזרחי ישראל, זהו ערב של בשורות, ערב של חזון. השלום והנובל כבר בדרך. האור בקצה המנהרה. צאו מרוח הנכאים של בנט וחבריו. לכו לרקוד ברחובות. תעשו חיים משוגעים. תחגגו את המהלך ההיסטורי המטורלל ביותר בתולדת המדינה.

עשינו את זה! ובענק! ועוד היד נטויה.

(באדיבות שבועון 'מצב הרוח')