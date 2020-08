טיפים להסרת האיפור בצורה מושלמת

להתאפר זה אדיר, אין כמו מייקאפ עמיד שמלווה אותך כמו ידיד נאמן לאורך היום. אבל, כלל אצבע שכל מתאפרת יודעת - בסופו של עוד יום מוצלח, לא משנה כמה את עייפה, אסור ללכת לישון עם האיפור.

עור הפנים שלנו חייב לנשום ולהתאוורר, ולכן הסרת איפור יסודית ומוצלחת היא לא משהו שתרצו לוותר עליו. הכנו לכן כמה טיפים קטנים ויסודיים לעור נקי ובריא, מוכנות?

לכלוך, זיהום אוויר והדי האיפור שמרחנו בבוקר, זוהי רק רשימה חלקית אשר מונחת לנו על העור בסופו של יום. עכשיו תוסיפו למשוואה קצת רדיקלים חופשיים ותהליכי חמצון - די ברור מדוע העור שלנו זקוק לריענון וטעינה מחדש. ניקוי והסרת האיפור הם תהליכים חיוניים לבריאות העור, כי מי לא רוצה לקום בבוקר לעור קורן? כך תעשי זאת נכון.

נקי שווה מטופח

לישון עם האיפור? זו לא אופציה. עור נקי הוא עור מטופח, ולכן יש להקפיד על ניקיון של עור הפנים והסרת האיפור מדי יום, כן, גם אם את גמורה, ללא ויתורים. המטרה? להיפטר משאריות מייקאפ עמיד, לכלוך, זיהום ושאר מרעין בישין שדבקו בו במהלך היום. אם לא נסיר את האיפור בצורה אפקטיבית, איפור ולכלוך יצטברו, הנקבוביות שלנו צפויות להיחסם ועלולים להתפתח פצעונים ואלרגיות.

ובסופו של יום, בואו נודה, כולנו יודעות שגם האיפור המוצלח ביותר לא יועיל לעור שאינו נקי.

ניקוי אזור העיניים

משתמשות במסקרה? לא יוצאות מהבית בלי עיפרון עיניים? אנחנו לגמרי איתכן. העיניים הן הראי שלנו ואיפור עיניים הוא אחד האמצעים להדגיש ולהבליט את המראה הייחודי שלנו. מכיוון שהעיניים הן אזור עדין ורגיש, חשוב להקפיד על התאמת מוצרי הסרת איפור ייעודיים והיפואלרגניים. כאלו אשר יסייעו לנו להוריד האת האיפור ביעילות ובעדינות. שוק הקוסמטיקה מציע מבחר של מוצרים להסרת האיפור, חלקם דו-פאזיים ומאפשרים הסרה מושלמת ללא שפשוף - מה עוד נוכל לבקש?

ניקוי הפנים - בוחרים את הסבון המושלם לעור שלכן

אנחנו שונות זו מזו וכך גם צרכי העור שלנו. ממש כמו באיפור, יש להתאים את סבון הפנים שלנו לצרכי העור שלנו וגם למצבו.

יש לכן עור מעורב? השתמשו בתכשיר ניקוי עדין השומר על איזון בין האזורים השומניים בפנים, כדוגמת אזור ה-T, לבין האזורים היבשים יותר.

יש לכן עור שמן ומועד לפצעונים? בחרו במוצרים אנטי בקטריאליים, מבוססי מים וללא שומן.

יש לכן עור יבש? חשוב לדאוג שלא לייבש אותו בניקוי. מומלץ להשתמש בסבון עשיר ולחותי, אשר ידאג לשמור על העור שלכן מוזן, מלוחח ורגוע.

ללא קשר לסוג העור, בבחירה של סבון פנים כדאי לבחור בתכשיר ניקוי עדין שאינו אגרסיבי, נטול חומרים מזיקים, ומכיל כמה שפחות חומרי בישום או צבע, אשר עלולים לגרות את העור וליצור רגישות.

מי פנים - last but not least

חושבות שהסרתן את כל האיפור ביעילות והפנים נקיות? הניחו מעט מי פנים על צמר גפן או פדים להסרת האיפור, ועברו על הפנים ביסודיות ובטפיחות עדינות. מופתעות? אכן, מי פנים הם אחד השלבים החשובים בשגרת הסרת האיפור והטיפוח. זהו השלב החותם את הסרת האיפור ומכין אותו לשלב הבא. תפקיד מי הפנים להסיר שאריות איפור ולכלוך שפספסנו קודם ולוודא כי עור הפנים נקי וערוך לפעולה, כלומר ללחות והזנה, כמובן. מומלץ לבחור במי פנים עדינים ולחותיים, ללא אלכוהול, אשר ישמרו על עור הפנים שלנו ולא ייצרו גירוי.

לסיכום, עור בריא ומטופח הוא עור נקי אשר משמש בסיס נהדר לכל איפור שתבחרו. זכרו להתאים את שגרת הניקוי והסרת האיפור לצרכי העור ולמצבו. נקו בעדינות, הסירו ואל תשפשפו, על מנת לשמור על איזון ולא לפגוע בעור. אל תשכחו להשלים את הסרת האיפור בלחות והזנה, לעור קורן וזוהר.