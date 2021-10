משרד התקשורת החליט לאפשר לחברות הסלולר לשווק שירותי PTT (Push To Talk) מתועדפים הכוללים (MCPTT Mission Critical Push To Talk) וכן שירותי (POC (PTT Over Cellular מתועדפים, לגופים הנותנים שירותים קריטיים לציבור הישראלי במצבי חירום לאחר שימוע שנערך במשרד.

השירותים יפעלו על גבי רשתות הסלולר המסחריות (דור 4 ודור 5), ויאפשרו לכוחות הביטחון וההצלה תקשורת יציבה במצבי חירום ועומסים חריגים על רשתות הסלולר, ובכך ישפרו את יעילותם ומהירות התגובה לטובת הצלת חיים ושלום הציבור.