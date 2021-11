מנכ"ל משרד החוץ אלון אושפיז אמר לכאן חדשות שהאיראנים מתקרבים להיות מדינת סף.

לדבריו, "האיראנים באים לווינה כדי לקבל More for Less - הרבה יותר הטבות כלכליות תמורת ויתורים בעולם הגרעין".