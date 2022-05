ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן מביע אכזבה מצמצום אישורי הבנייה ביהודה ושומרון.

"אנחנו מזועזעים מהמשך של השיטה הקלוקלת, האנטי ציונית והאנטי מוסרית של ממשלת בנט-גנץ-לפיד הכוללת הסדרת הפלישות והבנייה של הערבים בשטחי C במקביל לאישורי יחידות דיור בהתיישבות היהודית, כאילו אין לעם ישראל זכות עצמאית לבנות בארצו. השיטה האומרת שאם היהודי מקבל אז גם הכובש הערבי צריך לקבל טובות ובמיוחד בתקופה זו, שלאויב לא מגיע דבר על הטרור האכזרי שהוא מבצע באחינו, לא תעלה על הדעת.



עם ישראל חייב להבין שאישורי הבניה הערבית בשטחי C זהו אישור בפועל להעביר אוכלוסיה ערבית עויינת משטחי A וB המופקרים לשטחי C, שעליהם אפילו יצחק רבין החליט לשמור במסגרת הסכמי אוסלו הארורים.

אדוני ראש הממשלה נפתלי בנט לתשומת ליבך, בישיבת מת"ע הקרובה אתה מתכוון לאשר בגוש עציון יותר יחידות דיור לערבים מאשר ליהודים. זו תבוסתנות, חולשה ובושה לאומית".