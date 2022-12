אגף המודיעין בצה"ל סבור כי על ישראל לקדם עסקת גרעין חדשה מול איראן, שתחליף את העסקה הקודמת שקרסה. כך מדווח העיתון "ישראל היום".

לפי הדיווח, הכוונה היא לגבש קואליציה בינלאומית שתגיע להסכם שהנוסחה בו תהיה more for more: ככל שאיראן תוותר - במשך הזמן שההסכם יחול, בחומרים ובידע שצברה ותסכים לוותר עליהם במסגרתו, וכן בתחומים אחרים - היא תקבל הקלות בסנקציות הבינלאומיות עליה.