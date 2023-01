בנק ONE ZERO מרחיב את היצע השירותים ומשיק את מסלול One+: חבילת עמלות מורחבת הכוללת מסחר בני"ע דרך הבנק במחיר המשתלם ביותר במערכת. לקוחות One+ ייהנו מייעוץ השקעות נטול ניגוד עניינים, שכן ההמלצה לקניה/מכירה של ני"ע על ידי מנהלי ההשקעות לא תהיה כרוכה בעמלה נוספת לבנק.