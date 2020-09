גדעון סער בבית אל: "כל פגיעה בהתיישבות היא פגיעה בביטחון" ח"כ גדעון סער סייר ביישוב בית אל, קרא להרחיב את ההתיישבות ביו"ש ולמנוע מהרשות הפלסטינית להשתלט על שטחי C. רפאל לוי ,

ח"כ גדעון סער (הליכוד) סייר היום (ראשון) ביישוב בית בבנימין ונפגש עם ראש המועצה המקומית שי אלון. תחילה ביקר סער בחפירות הארכיאולוגיות הסמוכות ליישוב ושם שמע סקירה על ממצאים מיוחדים שנמצאו במקום, בין היתר עתיקות המעידות על יישוב יהודי גדול בתקופת בית שני. במהלך הסיור דיבר סער על חשיבות שימור האתר ופיתוחו ואף הציע רעיונות למשיכת מבקרים. היישוב הקדום והאתר הארכיאולוגי נמצאים סמוך למקום בו נבנים בימים אלה כ-300 ובסמוך לעתודת הקרקע האחרונה של היישוב לבניה. ראש המועצה ביקש את עזרת ח"כ סער במציאת פתרונות להעתקת בסיסי צה"ל השוכנים על הקרקע המיועדת לבניה של מאות יחידות דיור. ראש המועצה שי אלון הודה לסער על הביקור ועל סיוע של סער מאז שכיהן כשר ועד היום. לדבריו יש לסער חלק גדול בקידום בניית מאות יחידות הדיור בבית אל. סער סיפר כי בית אל הוא "יישוב שנוגע בשורשי ההיסטוריה שלנו, בשורשי הזכות שלנו ובשורשי האמונה שלנו. לראות את הבניה הנהדרת כאן שמגיעה כמו סולם יעקב עד השמים, ותוסיף כוח וחיות ליישוב בעז"ה". סער אמר כי יסייע בקידום המשך הבניה בבית אל בכל דרך שיוכל וסיפר על המאבק נגד הפעילות של הרשות הפלסטינית להשתלט על שטחי C, "האתגרים היום, יש לה אתגרים גדולים. הפלסטינים עברו למאבק על ידי השתלטות על שטח. הם לקחו משהו שהיה בעבר בבסיס הפעולה הציונית ואימצו את אותו דפוס פעולה. הם נחסמו בזירה הבינלאומית בניסיונות שלהם לעשות דה-לגיטימציה ולבודד את ישראל, אבל הם עברו לאסטרטגיה לא פחות מסוכנת של השתלטות על שטח". "אנחנו נצטרך לתת מענה בפעילות לחסום את המהלכים שלהם להשתלטות שלהם בשטח שהם עתודות השטח הפנוי ביהודה ושומרון, שטחי C, וכמובן בבניה והתרחבות שלנו. אלה הדברים שמעסיקים אותי, זה אחד הדברים המרכזיים שוועדת הפנים והביטחון של הכנסת עוסקת בהם ותמיד להגיע לשטח ולראות איך הדברים נראים בשטח זה דבר מאוד חשוב", אמר סער. לדבריו, "יש רוב גדול היום בעם ישראל שמבין את חשיבותה של ההתיישבות, מבין את הזיקה עליה דיבר מנחם בגין, בין התיישבות בחלקי ארץ ישראל ובין ביטחון לאומי. אלה שתי זכויות משולבות וכל פגיעה בהתיישבות היא פגיעה בביטחון שלנו ולהפך".