שירות "אגד תיקתק" הושק בירושלים

צילום: תומר פדר אגד תיק תק משרד התחבורה וחברת אגד משיקים בירושלים את "אגד תיקתק", שירות חדיש וייחודי שצפוי לשנות את פני התחבורה הציבורית בעיר. השירות החדש, אשר יחל לפעול מחר (ג') יאפשר לתושבי הבירה לנוע ברחבי העיר במיניבוסים שיתופיים חדישים, מהירים, נוחים וידידותיים, בהזמנה אישית, ואף בהזמנה עתידית מראש, תוך חישוב המסלול היעיל ביותר המחבר בין תחנות האיסוף ליעדים. הזמנת השירות תתבצע בלחיצת כפתור דרך אפליקציית אגד. מזמין השירות יזין את היעד אליו הוא רוצה להגיע והאפליקציה, באמצעות אלגוריתם ייחודי אשר פותח בידי חברת VIA, תייצר עבורו את המסלול השיתופי המהיר ביותר. תושבי ירושלים אף ייהנו משירות "הזמנה עתידית" אשר יאפשר להזמין את רכבי השירות מראש לשעה ספציפית בה הרכב יאסוף אותך. נציין כי השירות מצוי בהרצה באזורי פעילות מוגדרים ובעתיד כאשר הביקושים יעלו השאיפה תהיה לרשת את כל העיר בשירות החדשני. בשלב ראשון יפעלו בעיר 50 מיניבוסים. עלות הנסיעה היא בין 10 ל-15 ש"ח, בהתאם לשעות העומס. קיימת הנחה בגובה של 50 אחוז מעלות הנסיעה לאזרחים ותיקים. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב: ״שירות אגד תיקתק הוא בשורה גדולה לתושבי ירושלים שזוכים לשירות פרימיום בדומה לזה שפועל כבר בתל אביב ובחיפה. אני רואה את קידום התחבורה הציבורית החכמה והמזמינה כמשימה מרכזית של משרד התחבורה בראשותי. עם סיום ההשקה הראשונית של השירות נבחן את ביצועיו ונסיק את התובנות הנדרשות להמשך הפעלת השירות בירושלים ובערים נוספות״. מנכ"ל אגד אבי פרידמן: "ברצוני להודות לשרת התחבורה מירי רגב על הובלת הפרויקט ושיתוף הפעולה הפורה. זו התרגשות גדולה להכניס את אחת הערים החשובות בעולם אל העידן הבא של התחבורה הציבורית. 'אגד תיקתק' צפוי לשנות את פני התחבורה הציבורית בעיר ולהעניק שירות תחבורה ציבורי מהיר, נוח ומותאם אישית בעלות כספית נמוכה. "'אגד תיקתק' יפעל במקביל לשירותי התחבורה הקיימים כיום בעיר וכולנו תקווה כי במרוצת הזמן השירות יגדל ויתרחב ואף יסייע להפחתת עומסי התנועה בעיר דרך צמצום השימוש ברכב הפרטי. השירות פועל בעיר חיפה בחצי השנה האחרונה, במהלכה קיבלנו אין ספור תגובות מתושבים על נוחיות ויעילות השירות. כולי תקווה שגם תושבי ירושלים ייהנו מהשירות החדשני והיתרונות אשר הוא מציע", הוסיף פרידמן. אורן שובל, מייסד שותף ומנהל מרכז הפיתוח של Via: "אנחנו גאים על שיתוף הפעולה עם חברת אגד, בהשקת מערכת ההפעלה של הדור הבא של התחבורה הציבורית. תחבורה ציבורית יעילה ונוחה לשימוש היא מרכיב מרכזי במרקם החיים היומיומי של כולנו, על אחת כמה וכמה בתקופה מאתגרת זו. ''היום ירושלים עיר הבירה מצטרפת לעשרות ערים ברחבי העולם בהן מופעלים שירותי תחבורה ציבורית חכמה המבוססים על הטכנולוגיה של Via", אמר שובל.