יוסף פקר - "לא רוצה לכעוס״

״לפני שחזרתי בתשובה רציתי 'גם' להיות טוב. מאז שקיבלתי עול מצוות, עבודת המידות נהייתה המטרה שלי״, כך פותח שופריו (יוסף פקר) את ליבו, בעת שנדרש להסביר כיצד נוצר הסינגל החדש מתוך האלבום Free Neshama. בעבר, המוזיקה שלו הכילה עולמות תוכן זרים, אולם בדרכו ליהדות הגיע אל התוכן היהודי המשולב בשיריו כיום: ״בסינגל הזה איני מונה את כל המידות, אלא את המאתגרת ביותר - מידת הכעס. אני שר במטרה לתת השראה ותקווה להתחבר לנשמה שלנו בחיי היום יום".

ויש לו דוגמה: ״ברור לו לאדם שישקיע את מעט כספו בנכס זמני, ואת רוב כספו בנכס נצחי, הגוף שלנו שייך לעולם הזה והנשמה לעולם הנצח. לכן עלינו להשקיע את מירב עבודתנו בנשמה ולא בגוף״ מסביר יוסף את מהות האדם היהודי.

השיר נרקם כשיוסף התבודד ביער ירושלים. תוך כדי שיחה פשוטה עם הקב״ה הוא האזין למנגינה ממנה קטף השראה, וכך נוצר לא רוצה לכעוס. הלחן הרגיע ועורר בו שלווה רוחנית, כפי שהוא מכוון לעורר בקהל מאזיניו.

גם מקצב השיר נבחר בקפידה - הוא שייך למוזיקה אמריקאית משנות ה 70, והוא חלק מעולמו האישי של פקר שאף ניגן בלהקת פאנק בניו אורלינס, בירת הבלוז והפאנק. כששואלים את פקר האם זו "מוזיקה יהודית" פקר עונה : "כן. אני חושב שהרבה מהמוזיקה שנחשבת ל"יהודית", היא בעצם מוזיקה שמושפעת מהמקור ממנו הגיע היוצר היהודי שיצר אותה, בין אם ממרוקו אוקראינה או אמריקה.

Don't want to be angry | מילים ולחן: שופריו (יוסף פקר) | עיבוד והפקה: דוד עדה | קליפ: Chuchi Creative