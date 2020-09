סגר או לא סגר, ילדי שלוה זקוקים לנו בימים אלו יותר מתמיד

המצב הנוכחי מטלטל את כולנו אך עבור ילדי שלוה ומשפחותיהם הוא מעמיד אתגרים קשים במיוחד.

"צריך להבין", אומרים לנו בשלוה, "הבית, עבור ילדים עם מוגבלויות הוא מקום מאוד מאתגר להיות בו. בטח לאורך זמן ובתנאים של סגר".

"הילדים דורשים תשומת לב רבה והשהייה הממושכת בבית קשה להם ומכבידה מאד על המשפחות", הוסיפו. "הם גם בודדים יותר וחווים רגרסיה משמעותית שעשויה להשפיע עליהם לטווח הארוך".



במסר ששיגר ארגון שלוה לידידים, וכעת גם לציבור הרחב, נאמר: "השנה, אנו זקוקים לכם יותר מתמיד. האתגרים חסרי תקדים והסגר שנכפה כעת על כולנו מוסיף להעצים את ההתמודדות. אנו בשלוה עושים כל שביכולתנו להעניק תמיכה, יציבות ושלווה לילדים ולמשפחותיהם. היו שותפים למאמצינו".

"אורקי שלי בן 10 עם אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית, הוא לא מתקשר עם סביבתו אבל בשלוה הוא מאושר ופורח בכל יום עם הצוות האוהב והמסור", אומרת נטע-לי אמא של אור גל.

אצל אור שלי והחברים שלו בשלוה אין הפסקה בשגרת החיים. הטיפול המסור בהם חייב להימשך כל העת על מנת שלא ליצור אצלם עיכוב משמעותי בהתפתחות האישית והחברתית שלהם, שכבר מספיק מאותגרת בימים אלו.

שלווה

ארגון שלוה פועל כל העת בתכניות סביב לשעון, שבעה ימים בשבוע, עם אנשי צוות ומתנדבים מסורים ותוך הקפדה רבה על בריאות כולם.

"הכוח של שלוה הוא בתקווה ובאופטימיות שאנו יוצקים לחיים של הילדים והמשפחות שלהם", נאמר לנו משלוה, "כך אנו משנים חיים כבר 30 שנה וכך גם נמשיך לעשות בע"ה הלאה".

"בזמן זה של התחדשות ונתינה - אנו מבקשים שתהיו שותפים למאמצינו. אנו חזקים ביחד אתכם ויכולים להיות שם עבור אלפי הילדים ומשפחותיהם, רק בעזרתכם".

בימים אלו ירדו היקפי התרומות בשיעור של עשרות אחוזים ובשלוה החליטו לפנות אל הציבור בפנייה נרגשת לסייע לה להמשיך בפעילות המלאה והתקינה למען ילדי שלוה ומשפחותיהם.

