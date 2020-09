פרופ' אלן דרשוביץ תובע מיליון דולר מפרופ' לס

פרופ' אלן דרשוביץ, מבכירי המשפטנים בעולם, הגיש תביעת ענק בעוולת לשון הרע נגד פרופ' יורם לס ורדיו 103FM על סך של כמיליון דולר.

בתביעה נטען כי שפרופ' לס שידר רצף של טענות שקריות שיש בהן פגיעה קשה בשמו הטוב של דרשוביץ ועיוות מוחלט של המציאות.

התביעה הוגשה הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב. בתביעה נכתב כי בתכנית הרדיו בהגשתו, ביום חמישי האחרון, 10 בספטמבר 2020, אמר פרופ' לס (מי שהיה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה ומנכ"ל משרד הבריאות), בעת שיחה עם מאזינה כי "דרשוביץ אנס ילדות ביחד עם אפשטיין", וכי "הוא הודה הוא הודה" והמשיך ואמר "שהוא אנס, הוא הודה במו פיו".

בכתב התביעה נכתב כי "דבריו של פרופ' לס הם לשון הרע במדרג החמור ביותר משום שהם משפילים ומבזים את דרשוביץ והופכים אותו למטרה לשנאה, לבוז וללעג".

עוד נכתב כי "הנתבעים (פרופ' לס, עורך התוכנית, המפיק הראשי ומנכ"ל תחנת הרדיו) לא רק שידרו דברים שקריים אלה, ולא רק שלא נקטו לפני השידור, או בכל מועד אחר, אמצעים כלשהם להיווכח אם הדברים אמת או לא, הם אף ניסו להעניק ללשון הרע ששידרו (הטענה הכוזבת בדבר אונס ילדות ביחד עם אפשטיין) תוקף על ידי כך שציינו בכזב כי פרופ' דרשוביץ הודה בדברים".

עוד צוין בכתב התביעה כי פרופ' דרשוביץ מעולם לא עשה את המעשים שיוחסו לו על-ידי פרופ' לס ובוודאי שלא הודה במעשים שלא ביצע. למעשה, פרופ' דרשוביץ הציג לפרטי פרטים בעשרות מאמרים וראיונות, כולל בחדשות הפריים-טיים בישראל, הוכחות ברורות וחד משמעיות לפיהן מעולם לא קיים יחסי מין עם אף אישה הקשורה לפרשת אפשטיין. המסמכים, המיילים וההקלטות המפריכות את הטענות כלפי דרשוביץ פורסמו גם בספר פרי עטו של דרשוביץ, "Guilt by Accusation: The Challenge of Proving Innocence in the Age of #MeToo". הספר זכה לתהודה רבה בכלי תקשורת בינלאומיים, והוא זמין בחינם לכל אדם ב- Kindle, כך שכל עיתונאי ועורך יכול להיחשף אליו לפני כל פרסום.

פרופ' דרשוביץ סיכם: "המאבק והמשפט הוא לא רק למען שמי הטוב אלא למען הציבור כולו. כל אזרח יכול לקום בבוקר ולגלות ששמו שורבב לפרשייה או האשמה שכלל לא היה מעורב בה."

פרופ' דרשוביץ הודיע כי, כמי שהקדיש מזמנו וממרצו להגנה על מדינת ישראל בבמות בינלאומיות, בכוונתו לתרום מכספי הזכייה בתביעה למגוון עמותות ביניהן: "איחוד הצלה" שמצילים חיים בישראל, מכון "אלף" שתומך באסירים ישראליים ויהודים בכל העולם, ולשורת ארגונים מרכזיים הנלחמים בתנועת ה-BDS.