בצל הקורונה: 60 עולים חדשים מארגנטינה

View this post on Instagram

Desde la aeronave de la companía Air France, les compartimos que en unos pocos momentos estaremos aterrizando en nuestra Querida Tierra de Israel!!!😃🇮🇱👏🏻 Casi no hizo falta piloto de tanta elevación y entusiasmo. Volamos de alegría! Somos 60 Olím Jadashím (nuevos inmigrantes) de Argentina!!🇮🇱🇮🇱🇮🇱 Escogimos llegar, gracias a D-os que nos lo permitió, para festejar la fiesta de Sukot (aunque sea bajo aislamiento...) y todas las demás festividades, aquí y para siempre!