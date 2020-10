Via רוכשת את Fleetonomy כדי להאיץ את כניסתה לעולם הלוגיסטיקה והשילוח הרכישה מרחיבה את הפעילות של Via מעבר למערכות תחבורה ציבורית, גם לתשתיות דיגיטליות ליישום במגזרים חדשים וצומחים. אורלי הררי ,

צילום: יחצ VIA דניאל רמות ואורן שובל, מייסדי VIA Via, הספקית הבולטת בעולם של תשתיות דיגיטליות להפעלת מערכות תחבורה ציבורית, רכשה את Fleetonomy הישראלית, מפתחת מובילה של תוכנות מתקדמות לניהול ציי ושירותי תחבורה. הרכישה מחזקת את יכולותיה של Via לענות לביקוש העולמי ההולך וגובר לפתרונות טכנולוגיים יעילים וגמישים ללוגיסטיקה ושירותי שילוח. העסקה מהווה צעד חשוב כחלק מחזונה של Via ליישום טכנולוגיה לשיפור עתיד התחבורה והתנועה בערים ברחבי העולם. Fleetonomy הוקמה בשנת 2017 על ידי היזמים ישראל דואניס וליאור גרנשטיין (מנכ״ל וסמנכ״ל טכנולוגיות, בהתאמה). החברה הישראלית מפתחת את הדור הבא של פלטפורמות ניהול ואופטימיזציה לציי רכב, המתאימות לאתגרים וההזדמנויות שהופיעו עם המעבר לציי רכב המבוססים על שירותים מבוססי דרישה. הטכנולוגיה שפיתחה Fleetonomy הוטמעה בשירותים של מגוון מותגים בולטים כגון טויוטה ו-BP והוכיחה את עצמה כמובילת שוק בטכנולוגיית ניהול ציי רכב. יותר מ-150 ערים וחברות תחבורה ברחבי העולם כבר משתמשות בטכנולוגיה של Via לניהול ואופטימיזציה של תחבורה חכמה, ובנוסף כפלטפורמת שילוח. הביקוש למגוון הפתרונות המלא של Via גדל מאז תחילת אירועי ה- COVID-19 בעקבות הצורך בהמשך מתן שירותים חיוניים ואספקת סחורות. Via מתכננת ליישם את מומחיותה של Fleetonomy בניהול וייעול ציים כדי לתמוך בצורה רחבה יותר בצורך בפתרונות לוגיסטיים משולבים, המופעלים דיגיטלית. "אנו מאוד גאים לשתף פעולה עם Fleetonomy והצוות המרשים בהובלת ישראל וליאור. בכדי לצעוד לשלב הצמיחה החדש הזה", אמרו דניאל רמות ואורן שובל, מייסדים משותפים של Via. "הטכנולוגיה והמוצרים המתקדמים שהם יפתחו, יאפשרו לנו לשלב כוחות ולבנות את הדור הבא של תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה. אנו חולקים חזון משותף ומצפים בקוצר רוח לממש אותו יחד". מימין: ישראל דואניס וליאור גרנשטיין צילום: ענבר לוי "היום אנחנו מציינים אבן דרך מאוד מרגשת עבור החברה שלנו", אמר ישראל דואניס, מייסד משותף ומנכ״ל Fleetonomy. "כשליאור ואני הקמנו את Fleetonomy לפני שלוש שנים, הייתה לנו משימה גדולה מאוד - לספק דרך חדשה לניהול שירותים המבוססים על ציי רכבים. אנו מאמינים כי מתן פתרונות מושתתי נתונים, יעילים ואמינים יאפשרו ללקוחותינו להוביל את השוק. ''בשלוש השנים האחרונות, יחד עם צוות Fleetonomy המדהים והשותפים לדרך, היה לנו מזל גדול לראות את המשימה הזו הופכת למציאות עם לקוחות כמו טויוטה, יגואר לנד רובר, אאודי ושחקנים מובילים אחרים בתחום התחבורה. עם הצטרפותנו ל- VIA נוכל להרחיב ולהגדיל את המשימה הזו ולעבוד יחד על החזון הגדול של Via לשנות את נוף התחבורה", הוסיף דואניס. באמצעות הבנה מעמיקה של רשתות תחבורה ציבורית, היכולת לספק תחבורה יעילה לפי דרישה ומתוזמנת מראש ובשילוב הפלטפורמה המודולרית הרחבה שלה, Via תומכת באופן פעיל בעיריות, סוכנויות תחבורה, בתי ספר ועמותות לעבור ממערכת של מסלולים ולוחות זמנים קשיחים לרשת דינאמית לחלוטין, המונעת מנתונים. בישראל, בסיס הבית של חברת Via, היא ספקית הטכנולוגיה של שירותי התחבורה השיתופיים לפי דרישה ''באבל'' בתל אביב ו''תיק תק'' בירושלים, ומפעילה מערכת דינמית של הסעות לבתי ספר במשגב.