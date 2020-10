פרס נובל לרפואה למגלי נגיף הפטיטיס C פרס נובל לרפואה/פיזיולוגיה יוענק לצ'רלס רייס, מייקל הוטון והארווי אלטר על מחקרם ותגליתם של נגיף צהבת נגיפית מסוג C. נתנאל כ"ץ ,

פרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה לשנת 2020 יוענק לשלושה חוקרים: הארווי אלטר, מייקל האוטון, צ'ארלס רייס מארה"ב וקנדה. מדובר בחוקרים אשר עומדים מאחורי התגלית של נגיף הפסטיטיס C, ואשר בעקבות תגליתם, "לראשונה ניתן לרפא את המחלה". נציין כי נגיף הפטיטיס C אחראי ל-40% ממחלות הכבד הכרוניות והוא מהווה את האינדיקציה העיקרית לצורך בהשתלת כבד. במרבית המקרים הדבקה בנגיף מביאה להיווצרות מחלה כרונית של הכבד ("הפטיטיס כרונית").