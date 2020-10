חדש מגוגל: חיפוש שיר על ידי זמזום

להיתקע עם מנגינה בראש מבלי לדעת באיזה שיר מדובר יכולה להיות חוויה מתסכלת במיוחד. בדיוק בשביל זה, גוגל הוסיפה למנוע החיפוש שלה אפשרות חדשה שתאפשר לחפש שירים גם על פי זמזום בלבד.

אם אתם רוצים להיזכר בשיר ששמעתם היום ברדיו, או בשיר ישן שנזכרתם בו פתאום ולא זוכרים את השם שלו, מהיום תוכלו לחפש אותו בקלות. גוגל הודיעה כי היא מוסיפה למנוע החיפוש שלה אפשרות לחיפוש שירים על ידי שריקה או זמזום המנגינה שלהם.

בשביל לחפש שירים רק לפי המנגינה שלהם, פשוט כתבו בשורת החיפוש של גוגל: What is this song והכלי החדש ייפתח. כאשר החלון ייפתח, גוגל תקליט אתכם מזמזמים את המנגינה במשך 10 עד 15 שניות, ותנסה למצוא את השיר ברחבי הרשת.

צילום: צילום מסך פשוט להתחיל לזמזם

לדברי גוגל, מנוע החיפוש מסוגל לאתר את השיר על פי זמזום, שריקה או אפילו המהום של המנגינה. במהלך ההקלטה, המנגינה תעובד למודל שיזהה את המאפיינים הייחודיים של הזמזום או ההמהום ותנסה על פי זה לזהות באיזה שיר מדובר. מכיוון שהטכנולוגיה מבוססת על אינטליגנציה מלאכותית, ניתן להניח כי היא עתידה גם להשתפר במהלך הזמן.

כיום, ניתן לחפש שירים ב20 שפות שונות, ולדברי החברה יתווספו אליהם שפות נוספות בעתיד. מבדיקה שערכנו, מנוע החיפוש זיהה 9 מתוך 10 שירים באנגלית שניסינו, אם כי היא לא זיהתה אף שיר בעברית.

עד היום, אפליקציית "שזאם" הייתה האפליקציה המובילה בחיפושי שירים, אך היא מאפשרת לחפש שיר רק כאשר משמיעים חלק מהשיר המקורי ולא חיפוש לפי מנגינה. גוגל היא לא הראשונה שמציעה חיפוש שיר לפי מנגינה, אבל היא הגדולה והמוכרת בתחום, וייתכן שהיא עתידה לכבוש גם תחום זה יחד עם כל תחום החיפוש.

אז בפעם הבאה שאתם רוצים לחפש שיר ישן, מוזמנים פשוט לפתוח את הסלולרי ולהתחיל לזמזם. אבל גם בלי שייתקע לכם שיר בראש, מוזמנים לבדוק כבר עכשיו אם גוגל מזהה את הזמזום שלכם או לא.

רוצים עוד? כתבות חדשות כל יום בנוער ערוץ 7- המקום בשבילכם