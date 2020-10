ח"כ מתן כהנא: מצפה מהממשלה להתעורר "אני מודאג מאוד. הממשלה לא עושה דבר כדי לעצור את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C", אמר ח"כ כהנא בסיור שדולת ארץ ישראל בגוש עציון. חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

ח"כ מתן כהנא (ימינה) השתתף היום (חמישי) בסיור שערכה שדולת ארץ ישראל בכנסת בהתיישבות הצעירה בגוש עציון. במהלך הסיור אמר ח"כ כהנא, "אני מודאג מאוד. הממשלה לא עושה דבר כדי לעצור את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C" "אני נמצא בסיור של השדולה למען א"י בגוש עציון ואני מודאג מאוד", הוסיף, "אני שומע שמוותרים על אדמות מדינה. אני רואה את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. השתלטות שלא נעשה דבר כדי לעצור אותה". לדבריו, "זה לא מפתיע, כאשר ראש הממשלה לא מכנס את ועדת התכנון והבניה אפילו כדי לבנות בעיר הבירה שלנו, בירושלים. אני מצפה ממשלת ישראל להתעורר ולטפל בנושאים אלו". בסיור משתתפים ראשי השדולה חברי הכנסת חיים כץ ובצלאל סמוטריץ' וכן חברי הכנסת גדעון סער, איילת שקד, מיכל שיר, עוזי דיין, יוסי טייב, משה אבוטבול, יצחק פינדרוס, ניר ברקת, אריאל קלנר, קטי שטרית, עמית הלוי, אוריאל בוסו, מתן כהנא, אופיר סופר ואבי דיכטר.