ארבע שנים בלי לאונרד כהן

אתמול (שבת), חל היארצייט הרביעי של אחד, אליעזר בן ניסן הכהן שמו. אתם בטח מכירים אותו בשם הלועזי שלו – לאונרד.

לאונרד כהן, המשורר והזמר הקנדי-אמריקאי, נצרב לנצח בתודעה הישראלית עם מלחמת יום הכיפורים, במהלכה התנדב בארץ במשך חודשים כשעבר מוצב מוצב בחצי האי סיני, לשיר ולעודד את החיילים העייפים.

האלבום שהוציא בשנה שלאחר מכן מושפע מאוד מהמלחמה וחוויותיו בישראל, כשניתן לראות את ההשפעה הזו במיוחד בשירים Who by Fire ("מי באש"), המבוסס על קטע מתוך "ונתנה תוקף", ו"There Is a War".

שיר אחר שלו, Lover Lover Lover, אולתר במהלך סדרת ההופעות במוצבים, כשהנגן המלווה שלו היה מתי כספי. את השיר תרגם וחידש לא מזמן שלומי שבן בתור 'אנא, אנא, אנא', ומבצע אותו שי צברי.

וכמובן, אי אפשר לכתוב על לאונרד בלי להזכיר את הלהיט הגדול ביותר שלו, ואחד משירי הרוק המושמעים בהיסטוריה – הללויה. לשיר יש מעל 300 גרסאות כיסוי שונות, לא כולל פסקולים לסרטים ולטלוויזיה. כהן עצמו אגב, מעולם לא הפסיק לכתוב את השיר, ועד מותו, יותר משלושים שנה לאחר שהשיר פורסם לראשונה, המשיך להוסיף לו בתים, כ80 במספר.

לפני ארבע שנים בדיוק, ו' חשוון, לאונרד כהן נפטר בשנתו בהיותו בן 82. יהי זכרו ברוך.