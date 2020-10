עצת אחיתופל של גל

גל אוחובסקי, כתבת מכתב פתוח לבנט, עם איום סמוי, בסגנון של עצה חברית. הסברת לו שחבורת הלא טו"ב שלכם הם בעצם הפרזנטור של החברה החילונית הסובלנית.

שאם אתה נלחם בהם, אתה בעצם נגד כל דבר שבחול. ניסית לשטות בו ובדרך אגב בחברה הישראלית, שזהו נגמר עידן החושך הדתי, ואפשר לצבוע את דגל ישראל בצבעי הקשת.

האמת שעשיתם במשך השנים עבודה יעילה ומתוחכמת, הפעלתם טרור רגשי, שיחקתם בראש של כולם במניפולציות, ובשיטות פסיכולוגיות, וכמעט הפכתם סטיה לנורמה.

כל כך הצלחתם עד שכאשר חבריי ואני תלינו שלט "אבא ואמא = משפחה, האומץ להיות נורמלי" הרעשתם עולמות ותוך שעות הורדתם שלטים בניגוד לחוק.

אבל זאת טעות אופטית, העם לא איתכם. הוא לא רוצה לפגוע בכם, אבל הוא לא איתכם. גם אני לא רוצה שתיפגעו, אבל לעולם לא תקבלו מאיתנו הכרה, ולא רק למעננו אלא גם למענכם. אף הורה במדינה לא רוצה שהבן שלו יהיה הומו או שהבת שלו לסבית או טרנסג'נדר.

כל ישראלי סולד בתוככי ליבו, מהרס המשפחה, שמביאות כל הנטיות הללו. זה הרס התשתית הלאומית והאישית. בלי אבא ואמא, בלי משפחה, אין בסיס, החיים תלושים ואובדניים. זה הרס כל כך נוראי, שמביא לבריחה לסמים, לעצבות ולדיכאון. אתה יודע את זה מקרוב.

כל מי שפתח את הפה מולכם הפך לחשוך, עטתם על כל מי שדיבר בעברית, שהרי זו לא שפה רלוונטית, הכל סובייקטיבי ורלטיבסטי. זה קנה הרבה אנשים, מפני שזה שידר אומץ, קראתם תיגר על המובן מאליו, באתם לשנות סדרי בראשית.

אחלה משחק לשחק בראש של חברה שלמה, לבלבל לה את מושגי היסוד ליצור אותה מחדש כמו פלסטלינה. אתה יודע יש מושג האומר כל הפוסל במומו פוסל, אתם היום הקבוצה האגרסיבית והאלימה ביותר במדינה, עם אפס סובלנות לדעות אחרות, ואתם בלי למצמץ קוראים לנו אגרסיביים..כמה מצחיק וכמה עצוב.

אבל האמת זה כבר לא מפחיד אותנו, את האלימות של השמאל הקיצוני אנחנו מכירים מזמן, איך שבאוסלו תמך בטרור במסווה של שלום וקרא לימין אלים, זוכר את הסלוגן " די לאלימות, כן לשלום?"

מחייכים אליכם מפחד, אפילו ח"כים ערבים משתפים איתכם פעולה כי הם יודעים שהתקשורת בידיים שלכם, שאם לא ישלמו לכם פרוטקשיין, אתם תמחקו אותם. גם לחרדים עשיתם את השיימינג הזה, וואלה שאפו הלך לכם.

אבל, לא תצליחו מול האמת, המציאות לא תנוצח, הטבע הבריא לא ישתנה. אנחנו לא באים עם המצאות הזויות, אנחנו באים עם מציאות חזקה, תורה של נצח, ואל תביא לנו את האפיפיור, זה שהדת שלו התייאשה מגאולת ישראל ושיבתה לארצה. איפה הנצרות ואיפה אנחנו.

התחפושת והמייק אפ לרקבון שאתם מציעים, כבר מתחילים לרדת. ישראל תדע, את מה שהיא מבינה שמישהו ניסה לגנוב לה את הזהות ואת הנורמליות. אל תטיפו לנו לנאורות ולאמפטיה, דווקא בגלל האמפטיה לסבל של הבנים ובנות האלה לעולם לא ניתן לגיטימציה לנגיף התת תרבותי שמאיים לאכול אותה מבפנים.

the game is over.

הבועה כבר מתנפצת הרבה יותר מהר ממה שחשבתם.