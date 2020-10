איך מצביעים יהודי ארה"ב? פרופ' איתן גלבוע הסביר מדוע 75% מיהודי ארה"ב תומכים בדמוקרטים: "הם ליברלים ולכן תומכים במפלגה שהיא ליברלית בעקרונותיה" 103FM ,

הבחירות בארה"ב מתקרבות ועל פי הסקרים האחרונים, מסתמן כי 75 אחוזים מיהודי ארה"ב תומכים במועמד הדמוקרטי – ג'ו ביידן. פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה"ב וחוקר בכיר במרכז בגין-סאדאת באוניברסיטת בר אילן, שוחח עם גיא פלג ואריה אלדד על התפלגות ההצבעה לאורך השנים של יהודי ארה"ב ועל השיקולים להצבעתם. פרופ' איתן גלבוע הסביר כי קיימים שלושה זרמים מרכזיים ביהדות ארה"ב: "היהודים הוותיקים, האורתודוקסים שמהווים 20 אחוז מיהדות ארה"ב ואת הישראלים לשעבר. בקרב היהודים הוותיקים באמת 70 אחוז בממוצע מהם מצביעים דרך קבע עבור מועמדים דמוקרטים לנשיאות ולקונגרס, אבל האורתודוקסים ההפך, 70 אחוז עבור רפובליקנים וגם הישראלים לשעבר, כמה מאות אלפים מצביעים עבור הרפובליקנים". הוא ציין כי רובם ליברליים, אשר תומכים "במפלגה שהיא ליברלית בעקרונותיה ולכן הם מצביעים עבורם. יהדות ארה"ב היא מיעוט ותמיד הרגישה שהמפלגה הדמוקרטית, היחס שלה למיעוטים הוא הרבה יותר חיובי ותומך, וקשה לשכוח שהיהודים עיצבו במידה רבה את הליברליזם האמריקני. הם היו השותפים הכי חשובים במאבק של השחורים לזכויות אדם, לזכויות נשים, להט"בים, הפרדה בין דת למדינה ואלה העקרונות של המפלגה הדמוקרטית".

הוא התייחס לסקרים שפורסמו בנושא, לפיהם "יהודי ארה"ב מצביעים כמו אמריקנים, מה שמעניין זה הקורונה ואח"כ הכלכלה והבריאות, ואח"כ האנטישמיות. הנושא הישראלי מקום אחרון. בפעם הקודמת הצביעו 70 אחוז להילרי ורק 24 אחוז עבור טראמפ ובסקר האחרון 72 אחוזים לביידן ולטראמפ 25 אחוזים, כך שהדפוס קבוע לאורך המון זמן". עוד הוסיף ואמר: "ככל שאתה יותר דתי בארה"ב, אתה יותר מחובר לישראל. עשיתי מחקר שיתפרסם עוד מעט בו אתה מוצא קורלציה ברורה ביחס לישראל לבין הזרם הדתי וגם מעורבות ומחוברות לקהילה היהודית, אז האורתודוקסים חשוב להם היחס לישראל והם הכי הרבה עולים מארה"ב ולישראלים, זה מאוד חשוב. אני צופה שאחוז מאוד גבוה אולי 80 אחוז יצביעו עבור טראמפ". מנגד פרופ' גלבוע ציין כי חלק מיהודי ארה"ב "רואים את טראמפ מועמד גזען, שמרן, קיצוני שבז למיעוטים ולשוויון, שתרם לעלית האנטישמיות ולאלימות נגד יהודים. לכן גם אם יש כאלה שקשורים יותר לישראל, כל אלה גוברים מבחינתכם על כל המהלכים הגדולים שעשה למען ישראל".