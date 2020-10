טראמפ: הסקרים משקרים בעצרת בחירות במישיגן סיפר הנשיא כי לאחר הבחירות בארה"ב יוכרזו הסכמי שלום נוספים בין ישראל למדינות ערביות. ערוץ 7 ,

צילום: רויטרס דונלד טראמפ אחרי סודאן, בחריין והאמירויות: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר היום (שלישי) כי לאחר הבחירות בארה"ב יוכרזו הסכמי שלום נוספים בין ישראל למדינות ערביות. בדרכו לעצרת בחירות במישיגן אמר טראמפ כי ישנן חמש מדינות שעשויות לחתום על הסכמים עם ישראל, אך הדגיש כי "יש לנו למעשה שמונה או תשע במיקס". בשיחה עם הכתבים אמר הנשיא כי "ההתקדמות בחזית הזו תהיה בעיקר אחרי הבחירות ביום שלישי הבא". טראמפ שיבח את איחוד האמירויות, בחריין וסודאן שהחליטו על נרמולי היחסים עם ישראל, "היופי הוא שזה שלום במזרח התיכון - בלי כסף ובלי דם. אין דם על כל החול. עשינו את זה בצורה מאוד שונה מהאופן שבו עשו את זה ב-30 שנה האחרונות", אמר הנשיא. בנאומו במישיגן תקף טראמפ את יריבו הדמוקרטי לנשיאות ג'ו ביידן, אמר "אני קורע את הישבן" וכינה את ביידן ''מושחת" וכן "ג'ו הישנוני". "שבעה ימים מעכשיו אנחנו הולכים לנצח במדינה הנהדרת של מישיגן, ואנחנו הולכים לזכות בעוד ארבע שנים בבית הלבן", הבטיח טראמפ לבאי העצרת. טראמפ טען כי הסקרים המצביעים על יתרון לביידן הם מזויפים ונועדו להרדים את הרפובליקנים. "יהיה לנו גל אדום של אנשים שייצאו ויצביעו", הוסיף הנשיא.

Click the map to create your own at 270toWin.com