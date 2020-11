טראמפ במתקפה: ביידן לא יודע איפה הוא נמצא, קשה לו נשיא ארה"ב בראיון לפוקס ניוז: "אם יהיו מהומות, הן יהיו בערים דמוקרטיות כמו שיקגו, פורטלנד או ניו יורק, יש שם אנשים קיצוניים". ערוץ 7 ,

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח את יום הבחירות בראיון טלפוני לרשת פוקס ניוז, שבה תקף את יריבו הדמוקרטי ג'ו ביידן. טראמפ הכחיש את הדיווחים לפיהם יכריז על ניצחון הלילה, גם אם תמונת הניצחון לא תהיה חד משמעית: ״נכריז כשיש ניצחון, אם יהיה, אני חושב שננצח, אבל (נכריז) רק כשיהיה ניצחון, אין שום סיבה לשחק משחקים״. "ג'ו ביידן הוא לא 'פריים טיים', הוא לא יודע איפה הוא נמצא - מתבלבל בין אוהיו לאיווה, זה קשה לו, אסור לשים אותו במצב הזה", הוסיף טראמפ. לדבריו, "אם יהיו מהומות, הן יהיו בערים דמוקרטיות כמו שיקגו, פורטלנד או ניו יורק, יש שם אנשים קיצוניים. יש שם שוטרים וממשל שלא מתמודדים עם הבעיה". נשיא ארצות הברית אמר כי "יש לי סיכוי טוב לנצח" והעריך שיקבל יותר אלקטורים מהבחירות הקודמות בשנת 2016.

עד כה הצביעו למעלה מ-100 מיליון בני אדם בבחירות לנשיאות ארצות הברית, בהצבעה המוקדמת ובאמצעות הדואר. מדובר בנתון גבוה מאוד בהתחשב בכך שבבחירות הקודמות בשנת 2016 הצביעו בסך הכל 136 מיליון אמריקנים. ד"ר מייקל אורן, לשעבר חבר כנסת ושגריר ישראל בארה"ב, סיפר היום (שלישי) על תחושת הבטן והערכה שלו לגביי תוצאות הבחירות לנשיאות בארה"ב. אורן אמר בראיון לבני טיטלבוים ב'כאן מורשת' כי לדעתו טראמפ יזכה בכהונה נוספת למרות שיקבל פחות קולות בסך הכל, אך ינצח במדינות ובמספר האלקטורים. "בעוד ביידן יזכה בקול העממי, טראמפ יזכה בקול האלקטורלי" לדבריו למרות שהסקרים מצביעים על הובלה משמעותית של ביידן, "אי אפשר לסמוך עליהם. קיימת תופעה מאוד מעניינת/מדאיגה, שהאמריקאים מגדירים 'ביישנות של טראמפ', אנשים שתומכים בטראמפ עלולים לאבד את העבודה ואת המשפחה שלהם והם יוחרמו ויגדירו אותם כמוקצה, אז הם שומרים את זה בסוד עד שהם מגיעים לקלפי ובקלפי מצביעים מה שהם רוצים. זה לא בא לידי ביטוי באף אחד מהסקרים". אורן אמר כי בחירה של ביידן לנשיאות תהיה בעיה עבור ישראל, "מה שבעייתי זה הצהרתו של ביידן ושל סגניתו הסנאטורית האריס, לחדש את הסכם הגרעין עם איראן תמורת הכרזתה של איראן על לרף של העשרת האורניות כפי שנחתם בהסכם הגרעין ב-2015". מבחינה כלכלית הקורונה טרפה את הקלפים מבחינת הנשיא טראמפ שלפני המגפה שיפר את הכלכלה, אך ד"ר אורן הסביר כי למרות המשבר הכלכלה עדיין במגמה חיובית.