גל אורן לרנר BSD ממזגת לתוכה את חברת Better digital

אפרים מנחימוב שמואל דרילמן קבוצת גל אורן לרנר BSD צירפה לשורותיה את חברת הדיגיטל Better Digital. במסגרת המיזוג תוקם מחלקת דיגיטל מורחבת הכוללת את פעילות לקוחות better digital יחד עם לקוחות הדיגיטל של גל אורן לרנר. את מחלקת הדיגיטל המורחבת ינהל שמואל דרילמן, מוותיקי הפרסום המגזרי בדיגיטל, והפעילות כולה תפעל תחת גל אורן לרנר, במטרה להציע ללקוחות הקבוצה מעטפת שירותים מורחבת הכוללת מלבד יכולות הדיגיטל המורחבות גם את שירותי הפרסום, יחסי הציבור וההפקה המתקדמים של הקבוצה. המחלקה החדשה של better digital מקבוצת גל אורן לרנר תהיה הגדולה במגזר החרדי והדתי מבחינת היקפי הלקוחות והתקציבים בדיגיטל. לדברי אורן אלימלך מנכ"ל קבוצת גל אורן לרנר, ההחלטה להשקיע ולהרחיב את הפעילות בתחום הדיגיטל, מגיעה כחלק מאסטרטגיית ההובלה בפרסום המגזרי, והטמעת הדיגיטל כחלק אינטגרלי מהחדשנות הפרסומית גם במגזר הדתי והחרדי. יש לציין כי זהו מהלך מפתיע וייחודי בתחום הפרסום המגזרי. שמואל דרילמן מייסד ומנכ''ל better digital אומר כי משבר הקורונה האיץ את המעבר לעולם הדיגיטאלי וכי החיבור הזה ייטיב עם לקוחות שיהנו כעת ממחלקת דיגיטל מקצועית שתצטרף למחלקות יחסי הציבור, הפרסום, והאירועים של הקבוצה. "אני שמח להצטרף לקבוצה גדולה ואיכותית של אנשים, יחד השמיים הם הגבול". דרילמן מציין כי למעלה מ-66% מהחברה החרדית משתמשים היום באינטרנט וצורכים דיגיטל, נתון גבוה יחסית לשנים קודמות, וכי משבר הקורונה האיץ את החשיפה לדיגיטל בכל המגזרים, ובוודאי במגזר החרדי. קבוצת הפרסום גל אורן לרנר קיימת מעל 40 שנה ומנהלת את הפרסום של סדרת מותגים מובילים מהשורה הראשונה במגזר הדתי והחרדי, כדוגמת בנק הפועלים, תנובה אגד, אל על, קופ"ח מאוחדת, עיריית ירושלים, קבוצת ישראל היום, סיעת ש"ס, ניר ברקת, עמותות חברתיות, מגזר שלישי קמפיינים ייחודים ונוספים, המטופלים על ידי מותגי קבוצת גל אורן לרנר במגזר הדתי והחרדי. חברת Better Digital הינה משרד הדיגיטל הוותיק והמוביל במגזר הדתי והחרדי, המטפלת בלקוחות משמעותיים בתחומי הצרכנות, הנדל"ן וכן עמותות גדולות, בין לקוחותיה נמנים נעם1, עמותות יד אליעזר ויד לאחים, וחברות הנדל"ן ISA גרופ, ויהודה רחמים.