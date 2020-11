מד"א קורא לציבור: הציבו עמדת החייאה בשכונה ומנעו מוות מדום לב

במקרה של דום לב, כל דקה היא קריטית. עד כמה? בכל 60 שניות שחולפות ללא טיפול מרגע האירוע, פוחתים סיכויי ההישרדות של החולה בכ-10%. מתן שוק חשמלי ממכשיר הדפיברילטור בשניות הראשונות לאירוע (1-4 דקות), מגדיל את סיכוי ההישרדות של החולה באופן דרמטי וללא נזק מוחי.

דום לב יכול לקרות לכל אחד, בכל גיל ובכל מקום. כ-10,000 איש בישראל לוקים מדי שנה בדום לב ורק 6% מהם שורדים, השאר מתים.

בשנה האחרונה יצא מד"א במיזם ראשון מסוגו שכל מטרתו היא לשנות את הסטטיסטיקה העגומה. במסגרת המיזם הוצבו ברחבי הארץ עמדות החייאה חכמות הכוללות מכשיר דפיברילטור מתקדם המחובר לרשת מד"א, נשלט ונפתח מרחוק ומיקומו מזוהה במוקד 101. מדובר ללא ספק במיזם מהפכני ופורץ דרך, המעניק סיכוי למי שלקה בדום לב במרחב הציבורי, לקבל עזרה ראשונה באמצעות מכשור מקצועי הזהה לנמצא באמבולנסים של מד"א, בשניות הקריטיות הראשונות.

איך זה עובד?

במקרה של התמוטטות אדם וחיוג למוקד 101 של מד"א, הפראמדיק במוקד יזהה את העמדה החכמה הקרובה לזירה, יבקש לשלוח אליה עובר אורח, יפתח אותה בעבורו מרחוק וינחה בחיבור המכשיר והפעלתו עד להגעת צוותי מד"א למקום. כל אזרח יכול להפעיל את המכשיר בקלות, גם ללא ידע רפואי קודם. העמדה כוללת ארון חכם, מאובטח ועמיד בפני פגעי מזג אוויר, כולל חיישני טמפרטורה וסירנת אזעקה המופעלת מרחוק. כמו כן, הדפיברילטור מחובר למוקד החירום של מד"א, כך שניתן לעקוב אחר פעילות ההחייאה בזמן אמת וצוותי האמבולנס שנמצאים בדרכם למקום האירוע מקבלים עדכונים מהמוקד על מצבו העדכני של המטופל.

"למנוע כאב ממשפחה אחרת"

פרויקט עמדות ההחייאה החכמות נוחל הצלחה רבה בזכות קמפיין מימון המונים של ידידי מד"א בישראל בשיתוף עם מעיין זוסמן, אלמנתו של הקרדיולוג ד"ר אורן זוסמן ז"ל. הקמפיין גייס עד כה למעלה ממיליון שקלים ומאות עמדות החייאה נפרשות בזכות מיזם זה במרכזי הערים, פארקים, חוף הים ומרכזים הומי אדם בכל רחבי הארץ.

חודשים ספורים לאחר מותו, החלה מעיין לגלגל את רעיון הצבת דפיברילטורים במרחב הציבורי ופנתה למד"א על מנת לשתף פעולה בנושא. "הרגשתי שזה צעד נחוץ ומתבקש", מספרת מעיין, "לא רק שאורן היה קרדיולוג בעצמו, אלא הוא פעל ליידע את הציבור שכל אחד יכול להציל חיים באמצעות דפיברילטור". בחודש מרץ 2018, כשנודע לד"ר זוסמן על מותו של כדורגלן ידוע בשנתו, הוא צייץ בטוויטר: "מה יכול לגרום לאיש צעיר ובריא לא לקום יום אחד?". בציוץ נוסף, נתן ד"ר זוסמן את התשובה: "כמעט כל האנשים מתים מדום לב". בינואר 2019, פחות משנה לאחר מכן, ד"ר אורן זוסמן, בן 37 ואב לשלושה ילדים קטנים, לקה בדום לב ונפטר. "אורן ניהל אורח חיים בריא, בדיוק כפי שהמליץ למטופליו. הוא עסק בפעילות גופנית, רץ או רכב על אופניים מתל אביב לבית חולים בילינסון הלוך וחזור מספר פעמים בשבוע, מעולם לא עישן ושמר על תזונה בריאה ומאוזנת", מספרת מעיין.

"יותר מתמיד אני מכירה בחשיבות המכשירים האלה שיכולים להציל חיים. כל אחד יכול להפעיל אותם, ולמנוע ממשפחה אחרת את הכאב הנורא איתו אנו חיים", אומרת מעיין. "המטרה החשובה היא להציל כמה שיותר חיים על ידי הצבת כמה שיותר דפיברילטורים ברחבי הארץ, על שמו של אורן. אני קוראת לכל מי שיכול, להמשיך את פועלו של אורן, ולהציל עוד חיים, דרך תרומה לרכישת עמדות החייאה".

ידידי מד"א השיקו את הפרויקט יחד עם מעיין, ויצאו במבצע גיוס המונים. "ד"ר אורן זוסמן ז"ל הכיר היטב את היכולת של מכשיר הדפיברילטור לשנות מציאות עבור רבים", אומרת מנכ"לית ידידי מד"א בישראל, אורלי אריאל. "לצערנו, בצירוף מקרים טרגי, אורן לקה בדום לב בחדר רופאים בבית החולים כשהוא לבדו, ואף אחד לא ידע מכך דקות ארוכות. לדברי חבריו למחלקה, שימוש בדפיברילטור בדקות הראשונות היה מציל את חייו. אין לי ספק שהפרויקט המבורך הזה הוא צוואתו של אורן וממשיך את מאבקו להצלת ליבם של רבים".

מנכ"ל מד"א, אלי בין: "פרישת עמדות החייאה בשכונות היא בשורה של ממש עבור הציבור בישראל. באמצעות עמדות ההחייאה יוכל כל אחד בזמן אירוע חירום רפואי לתת מכת חשמל מצילת חיים. הטכנולוגיה של מגן דוד אדום מביאה את הקדמה הרפואית לשירות הציבור, ואני מייחל לפרישה מהירה ברחבי הארץ על מנת למנוע מקרי מוות ממשפחות רבות בישראל.

במד"א החליטו להרחיב את המיזם פורץ הדרך ולהציב עמדות החייאה חכמות בכל רחוב ובכל שכונה בישראל. "ידידי מד"א קוראים לציבור לקחת חלק במיזם ולדאוג שבקרבתם תהיה עמדת החייאה חכמה של מד"א. היות ומד"א אינו מתוקצב על ידי המדינה, המיזם ממומן אך ורק באמצעות תרומות".

רוצים שגם בשכונה שלכם תהיה עמדת החייאה שתציל חיים? היכנסו לאתר של ידידי מד"א ופתחו קבוצה לגיוס הסכום הנדרש ומד"א יציב בשכונה שלכם עמדת החייאה מצילת חיים. רק יחד נוכל לשנות את הסטטיסטיקה, כי מוות מדום לב הוא כבר לא גזירת גורל..

לכניסה לאתר, לתרומה לפרויקט ולפתיחת קבוצה להצבת עמדת החייאה חכמה בשכונה שלכם לחצו כאן

