תערוכת הבובות האומנותיות

צילום: יחצ תערוכת הבובות הבין לאומית מקדמת דנא, קיבלו בובות אמנותיות הכרה ברחבי העולם כזרם אמנות חדש ומבטיח. בארץ הענף הזה מוכר פחות, ומטרת התערוכה "The Doll - the world within" היא להשלים את החסר ולחשוף את הקהל הישראלי לסוגה זו. השנה, ולראשונה בישראל, בתערוכת "The Doll – the World Within" תוצגה יצירות פרי ידיהם של האמנים המובילים מאוקרינה, רוסיה, ארה"ב, אוסטריה, איטליה, לטביה, וגם של אמנים ישראלים בתערוכה ,יפגוש הקהל הישראלי את הבובות האמנותיות בכל ססגוניותן – מצעצוע ועד לחפץ אמנותי, מבובות בעלות מפרקים כדוריים (BJD) ומריונטות ועד לפסלי-בובה מורכבים, מיפהפיות עדינות קלאסיות ועד לדמויות פנטזיה נוגעות ללב, מצ'רלי צ'פלין ופרידה קאלו ועד לשדים יפניים והסבתא של קארלסון המעופף, מבובות עשויות חרסינה ו"פימו" ועד ליצירות מבד ועץ. הבובות תוצגנה בהקשר של אמנות עכשווית, - ציור, גרפיקה, צילום, יצירות אמנות דקורטיבית יישומית, השילוב שיוצר מרחב יצירתי ופוליפוני יוצא דופן, רווי במקבילות מפתיעות וברמיזות עדינות, מרחב מלא במשמעות עמוקה ובשיח מסקרן. התערוכה תיצור ניסוי מעניין, שבו ישולבו תחומי אמנות שונים, עבור הצופים והאמנים כאחד. בתערוכה יוכלו המבקרים להכיר את הפרשנויות השונות בנושא בובות, מילדותיות ונוגעות ללב - ועד למשמעויות פילוסופיות עמוקות, ולא זו בלבד, אלא גם לאתר קווים מקבילים בלתי צפויים בעלילות ובתכנים, בסגנונות ופתרונות אמנותיים של האמנים העובדים בתחומים השונים. בובות אמנותיות מהוות זרם קטן ונדיר באמנות העכשווית, שבו נשמרו עדיין מיומנויות של פעם, יופי אמיתי, ססגוניות סגנונית יחד עם עומק רגשי וכנות. התערוכה "The Doll – the World Within"- היא אי של אושר טהור, בו כל אחד, מילד המבקר לראשונה בתערוכה -ועד למומחה באמנות המתוחכם, ייהנה הנאה אמיתית. יצירת בובה אמנותית היא תהליך מורכב ביותר, אשר דורש מהאמן הרבה מעבר ליצירתיות בהמצאת דמות מקורית והגשמתה, אלא גם מיומנויות בתחומים רבים, כולל פיסול, ציור, מידול ותפירת בגדים ויצירת פאות. אמנים עכשוויים בתחום יצירת הבובות לא רק מיישמים טכניקות וכישורים מסורתיים של ציור ופיסול, אלא גם חושפים נושאים מגוונים ומורכבים לעומקם. בתערוכה "The Doll – the World Within" יזכה הקהל הישראלי להכיר את פרי יצירתם של אמנים ידועים, שהשתתפו בעבר בתערוכות מפורסמות בעולם, חברים באיגוד האמנים של רוסיה ושל אוקראינה, חברים במכון הלאומי לאמני הבובות (NIADA) (ארה"ב), חברים ב"אגודת המאיירים" הישראלית, זוכי פרסים מקצועיים באירופה ובאמריקה. האוצרת ראשית של התערוכה היא אלנה קונינה, מבקרת אמנות, תואר שני באומנות, חברת איגוד האמנים .