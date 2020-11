ברקת דורש: סימטריה בין ישראל והפלסטינים ח"כ ניר ברקת הגיע לשטח והופתע לגלות את ההשתלטות הפלסטינית בשטחי B ו-C. "צריך להחיל סימטריה בשטחים הפתוחים". ערוץ 7 ,

פורום ציון וירושלים בליכוד אירח לסיור בעמיחי וביישובי האזור את איש הליכוד וראש עיירת ירושלים ח"כ ניר ברקת. ברקת עמד מקרוב על ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C ושטחים נוספים ואמר לראשונה כי ישראל לא יכולה להפקיר את האזור בידי הפלסטינים. "צריך להחיל סימטריה בשטחים הפתוחים גם בשטח C וגם בשטח B. אם אנחנו לא יכולים לבנות בשטח הפתוח גם הפלסטינים לא יכולים", הצהיר. "הסיור היום הראה לי שאנחנו צריכים לעשות סדרה גדולה של פעולות על מנת לוודא שבשטחים הפתוחים, גם באזור C וגם באזור B ובכלל ביהודה ושומרון, יש סימטריה בין הפעילות שאנחנו עושים לבין זו של הפלסטינים. לא יכול להיות שצד אחד בונה באופן בוטה בשטחים הפתוחים והצד השני מתכנס פנימה לתוך הישובים. הדבר הזה בלתי מתקבל על הדעת", אמר ברקת. הוא הזכיר, "בירושלים מאוד הקפדתי על סימטריה. מה שטוב ליהודים טוב לערבים. כשעולים לגובה פה מאפשרים גם לעלות גם שם. הסימטריה הזו היא המפתח להצלחה בהסתכלות קדימה". "אני שמח שהייתי פה היום בסיור אני שמח על הנחישות ועל מה שראיתי. אעשה כל מה שאני יכול עם הכלים שלי ויש לי, לראות איך לוקחים את התוכנית שהכנתי, תוכנית ברקת לפיתוח לשני מיליון נפש להתיישבות, ועל התוכנית הזאת צריך עכשיו להלביש פאזה שנייה. לוודא שהשטחים הפתוחים הם לא הפקר. שמשתמשים בהם ישראלים ופלסטינים בהלימה - או שאף אחד לא משתמש או ששני הצדדים משתמשים בסימטריה. הדבר הזה יהיה מפתח למה שאנחנו צריכים לעשות קדימה", סיכם ברקת.