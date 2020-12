פיתוח ישראלי: המסיכה שמסננת את נגיף הקורונה הפורמולה קוטלת ומחסלת ביעילות את הנגיף או הוירוס ובכך מגדילה את הביטחון מפני הידבקות. עדו בן פורת - ערוץ 7 ,

צילום: דוברות הדסה המסכה החדשה מסיכה אקטיבית אנטי-ויראלית חדשנית קוטלת את נגיף הקורונה ולא מאפשרת את חדירתו אל הגוף. המסיכה שאושרה בימים האחרונים על ידי משרד הבריאות, רשומה כפטנט עולמי ומורכבת מפורמולה ייחודית בשם GERMS OVER. מדובר בפיתוח ראשון מסוגו של המכון למחקר ביולוגי בנס ציונה וחברת Tera Novel בשיתוף עם הדסה. הפורמולה אשר משמשת כתוסף אנטי-ויראלית ואנטי-בקטריאלי, לא רק פועלת כמגן פיזי על עוטה המסכה אלא גם קוטלת ומחסלת ביעילות את הנגיף או הוירוס ובכך מגדילה את הביטחון מפני הידבקות. הפיתוח ייועד לשימוש הרופאים, האחיות והצוותים הרפואיים העומדים בחזית המאבק בנגיף הקורונה במחלקות הטיפול השונות. אך כעת יוכל הציבור הרחב ליהנות מהגנה מלאה על בריאותו בעת השימוש במסכה, דבר שיוכל לסייע בחזרה לשגרה בטוחה יותר ואף יוכל לסייע בפתיחת השמיים בביטחון גדול יותר. טכנולגיית GERMS OVER פותחה במכון הביולוגי במשך מספר שנים, והוכחה מדעית כבעלת יעילות רבה בפירוק והשמדת חומרים ביולוגים. מדובר בפורמולה אנטי-בקטריאלית המנטרלת חיידקים עמידים ונגיפים בהם קורונה, ומונעת המשך התפשטות והדבקה. בחינת יעילות הטכנולוגיה בוצעה במחלקה הייעודית במכון הביולוגי עוד טרם התפשטות נגיף הקורונה והיא מוגנת בפטנט עולמי. הטכנולוגיה ניתנת ליישום במגוון אפליקציות נוספות כגון צבע, חומרי בניה, פלסטיק, מסננים ופילטרים ועוד מגוון מוצרי טקסטיל.