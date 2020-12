למי יצביעו דוברי האנגלית? דוד פיין ממיזם The Anglo Vision: קוראים לראשי המפלגות לכלול בסדר היום נושאים החשובים ל-350 אלף חברי קהילת דוברי האנגלית בישראל. ערוץ 7 ,

צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 מצביעים בבחירות דוד פיין, מייסד קהילת דוברי האנגלית בישראל - "The Anglo Vision", שיגר מכתב לראשי המפלגות שבו כתב כי דוברי האנגלית מחפשים בית פוליטי שיקדם את המדיניות החשובה להם. פיין טוען כי דוברי האנגלית לא יצביעו בהכרח על פי אידיאולוגיה פוליטית. האמירה המשמעותית הזו נולדה לאחר שהופיעה כממצא מרכזי בסקר ראשון שנערך לבדיקת עמדות קהילת דוברי האנגלית בישראל, שנערך בחודשים האחרונים על ידי חברת סקרים בינלאומית מטעם מיזם "The Anglo Vision". "הסקר שלנו מדגים שדוברי אנגלית מצביעים יותר על פי נושאים ומדיניות, ולא בהכרח על פי אידיאולוגיה. כלומר אף שהם מגיעים מכל הספקטרום הפוליטי, הם יצביעו למפלגות שיקדמו את הנושאים החשובים לקהילה, בלי קשר לעמדתן בסוגיות מדיניות או ביטחוניות", אומר פיין. במכתב לראשי המפלגות הוא כתב: "אנו מבקשים שתכלול כמה מהסוגיות החשובות לקהילה שלנו בסדר היום של מפלגתך, ותציב מועמד דובר אנגלית במיקום ריאלי במפלגה שלך לבחירות הבאות על מנת שיוכל ליישם אותן". "העלאת נושא העלייה לראש סדר העדיפויות הלאומי, הפיכת המערכת הפוליטית לייצוגית יותר עם אחריות רבה יותר, הכשרה מקצועית ואינטגרציה מקצועית לעולים חדשים, ייעוץ לקליטה, לחימה ב- BDS וסוף שבוע ארוך מספר פעמים בשנה הם רק חלק מהנושאים שדוברי האנגלית היו רוצים לראות במצעי המפלגות במהלך מערכת הבחירות הזו, מכל הספקטרום הפוליטי", נכתב. מיזם The Anglo Vision הוקם לפני מספר חודשים על מנת לאפשר לישראלים דוברי אנגלית להפוך לכוח פוליטי שמתאחד סביב סביב חזון שיכול לחולל שינוי, התפתחות והתקדמות בישראל באמצעות נושאים בעלי חשיבות לקהילה. מנהיגי הארגון קיימו פגישות רבות עם מקבלי החלטות בממשלה ובכנסת, ביניהם עם שרת התפוצות עומר ינקלביץ', חברת הכנסת איילת שקד וחברת הכנסת מיכל קוטלר-וונש, כחלק מסדרת מפגשים שעורכים מובילי המיזם עם שורת של פוליטיקאים בישראל. "דוברי אנגלית רבים תרמו תרומה משמעותית למדינת ישראל בעשורים האחרונים, כעת זו הפעם הראשונה שאנחנו מתכנסים כדי לומר למנהיגים הפוליטיים שלנו שאנחנו רוצים למלא תפקיד ולתרום כקהילה למדינת ישראל", כתב פיין. "הסקר, השיחות והפגישות הקבועות שלנו הוכיחו היטב כי ישראלים דוברי אנגלית אינם רוצים שייצוגם בכנסת וברשימות המפלגות יהיה נמוך ולא משפיע, אלא היו רוצים לראות מישהו שיודע מה הקהילה מבקשת לקדם עבורה ועבור מדינת ישראל ורוצה ייצוג משמעותי של הנושאים הללו בכנסת", הוסיף. הסקר נערך על ידי סטיבן מילר, מייסד 202 Strategies, שעבד עם מנהיגים פוליטיים רבים בישראל ובעולם, עם טעות דגימה של 4.77%. הסקר הראה כי רוב הישראלים דוברי האנגלית רואים את עצמם כחלק מקהילה ומאמינים שהקהילה צריכה להתארגן באופן דומה לקהילות הרוסית, האתיופית או הדרוזית במטרה לקדם מדיניות המועילה לקהילה.