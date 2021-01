פורום ההתיישבות הצעירה: נתניהו ממשיך לירוק בפרצופם של המתיישבים בהתיישבות הצעירה זועמים על כוונת המנהל האזרחי להסדיר מאות בתים בלתי חוקיים שבנו הפלסטינים בשטחי C. "'מנהיג הימין' איבד את זה" ערוץ 7 ,

צילום: פורום ההתיישבות הצעירה מאהל המחאה שהקימו מובילי המאבק להסדרת ההתיישבות הצעירה פורום ההתיישבות הצעירה מגיב לפרסום לפיו המנהל האזרחי צפוי להסדיר בשבוע הבא מאות בתים לא חוקיים שבנתה הרשות הפלסטינית על מאות דונמים בשטחי C. "ראש הממשלה ממשיך לירוק בפרצופם של המתיישבים. לשפשף את העינים ולא להאמין - 'מנהיג הימין' איבד את זה כנראה. אחרי שניסה להלבין את הבניה הבדואית בנגב כחלק מדיל עם מנסור עבאס מעדיף נתניהו כרגע להיות שותף לתכנית ההשתלטות של הרש״פ ולהלבין את הבניה הפלסטינית העבריינית בשטחי C", אמרו בפורום. עוד הוסיפו כי "כל זאת בזמן שהוא ממשיך להפקיר ללא תנאי מחיה וללא ביטחון מינימאלי את עשרות אלפי התושבים ביישובים הצעירים שאת הסדרתם הוא מעכב כבר חודשים". "לצערנו גם שר הביטחון שהסתכל לנו בעיניים ואמר שיפעל להעניק לנו את תנאי המחיה להם אנו זכאים, מעדיף לעסוק בפוליטיקה קטנה ובזמן שהוא מסדיר לפלסטינאים אלפי יח״ד בלי למצמץ, את הסדרת ההתיישבות הצעירה הוא מתנה בשלל תנאים. נתניהו וגנץ. מספיק עם המדיניות המפלה. אשרו באופן מיידי את החלטת הממשלה שנועדה לתת לנו חיים", לשון תגובת הפורום. במועצת יש''ע הגיבו גם כן לפרסום ואמרו, "אין גבול לציניות. שר הביטחון וראש הממשלה רוצים להכשיר השתלטות פלסטינית לא חוקית על שטחי C בניגוד להסכמים המדיניים, ומורידים מסדר היום הסדרה של התיישבות ישראלית שעלתה בצורה מתואמת על אדמות מדינה". "מסתבר שבמנהל האזרחי יש כטח אדם ותקציבים לאשר השתלטות פלסטינית על שטחי C, אבל נגמר התקציב כאשר צריך לקדם מדיניות ציונית לאומית בדרך של הסדרת ההתיישבות הצעירה. זו אפליה קשה ולעיתים גם מסכנת חיים, של אזרחים נורמטיבים ששווים בחובות למדינה אבל לא שווים בזכויות. ראש הממשלה ושר הביטחון. זו עת מבחן. עצרו את האפליה ואת הפגיעה במתיישבים, אשרו את ההחלטה המונחת על השולחן להסדרת ההתיישבות הצעירה", הוסיפו במועצת יש"ע.