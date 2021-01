יוסי דגן: נמאס לנו להיות אזרחים סוג ד'

ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן תקף הערב (שלישי) בחריפות את ראש הממשלה שמונע את הסדרת ההתיישבות הצעירה וחיבור כ- 20,000 בני אדם נשים וטף למים וחשמל.

דגן אמר בהפגנת הענק של הימין נגד נתניהו, "הגענו לכאן הערב, אדוני ראש הממשלה, כי נמאס לנו לשתוק. כי נמאס לנו לצאת הפראיירים של המדינה הזו. נמאס לנו מהפקרת היישובים הצעירים עי הממשלה שלך, נמאס לנו למחות עבור הילדים שלנו שמתקלחים במים קרים, נמאס לנו למחות עבור התינוקות שגרים בבית לא מחומם כי אין חשמל, הגענו לפה כדי לומר לך אדוני ראש הממשלה, enough is enough!".

"די למילים, די להבטחות בחירות, די לדיבורי סרק. אנחנו רוצים לראות מעשים, אנחנו דורשים הסדרה עכשיו", הוסיף, "המחנה הלאומי והבוחרים שלך נאלצים לשבת מול המשרד שלך זה מצב בלתי נסבל, כי אין ציבור בחזית שלויאלי לממשלה הזו כמו הציבור שלנו, ובאותה מידה אין ציבור שחווה הפקרות וזלזול מתמשכים כמו ציבור התושבים ביהודה ושומרון".

"אנחנו פה כולנו יחד, מכל רחבי יהודה ושומרון ואוהבי ארץ ישראל מחוץ ליהודה ושומרון, עומדים ודורשים את הצדק עבור 25,000 התושבות והתושבים של ההתיישבות הצעירה. מחזקים את עשרות אלפי תושבי ההתיישבות הצעירה, החלוציים של ימינו, גיבורים שזועקים זעקה שאין צודקת ממנה", הדגיש דגן.

לדבריו, "המאבק הזה, להסדרת הישובים הצעירים, הוא מאבק של כל אדם הגון, של כל בן תרבות, של כל אדם שמבין שבשנת 2021 אדם צריך לחיות עם מים וחשמל, תנאים בסיסיים. כל מי שלא מוכן לכך שלמעלה מ 25,000 ילדים נשים וטף יהיו מחוסרי תשתית מים וחשמל מינימלית, כל מי שלא מוכן שב 2021 במרכז מדינת ישראל משפחות יצטרכו להמשיך לעשות תורנות כביסה ותורנות אמבטיה בזמן סגר באמצע החורף - צריך להיות פה איתנו. זהו לא מאבק של ימין ושמאל, זה לא מאבק של תושבי יו"ש בלבד, זהו מאבק על הגינות בסיסית, של זכויות הומניטריות".

"לצערי אנחנו רואים שבעיני הממשלה הזו חוץ מדיבורים ההתיישבות הופכת למובנת מאליה, כבר אין חשיבות לערכים לחלוציות, כבר אין חשיבות לאדמה שלנו, למקום שבו גרו אבותינו, הפקר ושכח", תקף.

בהמשך פנה דגן ישירות לראש הממשלה, "אדוני ראש הממשלה, שרי הממשלה - נכשלתם בהבאת הריבונות, הבטחתם, אבל לא קיימתם. יש לכם הזדמנות להראות שאכפת לכם אל תכשלו פעם נוספת בהסדרת ההתיישבות הצעירה. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו אנחנו רוצים שתתמוך בנו כפי שאנחנו תמכנו בך. אנחנו מצפים שתהיה נאמן לנו כפי שאנחנו היינו נאמנים לך. מדינת ישראל קיימת - 72 שנה. ההתיישובת ביו"ש - 53 שנה מתוכן. חצי מיליון אזרחים".

"ראש הממשלה ושרי הממשלה, למה אנחנו סוג ד בזכויות אבל תמיד סוג א בחובות?? אדוני ראש הממשלה, תסתכל בעיניים של ילדי חוות גלעד, של ילדי נופי נחמיה, של ילדי חוות יאיר, רכס איתמר, שכונת רונן ומעוז צבי. האם אם הם צריכים לסבול מקור בחורף רק בגלל משחקים פוליטיים?? אני שואל אתכם: האם הילדים המקסימים הללו צריכים לסבול?? אנחנו כולנו מצדיעים לשובתות ושובתי הרעב.

אנחנו איתכם במאבק הצודק. זוהי דרישה אלמנטרית חוצת מגזרים. אנחנו דורשים להסדיר את ההתיישבות הצעירה, עבור המשפחות, עבור הילדים, עבור המבוגרים. עבור מדינת ישראל. ואנחנו לא נוותר עד שאלו לא תהיינה רק הבטחות חלולות אלא מעשים אמתיים", חתם דגן