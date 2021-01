הנגבי לגנץ: בנייה פלשתינית בשטחי C - רק באישור הקבינט שר ההתיישבות צחי הנגבי פנה לשר הביטחון בני גנץ בדרישה להימנע ממתן היתרי בנייה פלשתינית בשטחי C ללא אישור הקבינט הביטחוני. חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

צילום: יהונתן גוטליב השר צחי הנגבי שר ההתיישבות צחי הנגבי פנה לשר הביטחון בני גנץ בעקבות הכוונה לאשר בנייה פלסטינית בשטחי C. הנגבי מזכיר לגנץ כי בשנים האחרונות תכניות אלה הובאו לאישור הקבינט הבטחוני בטרם קידומן במסגרת הליכי התכנון. "הסדרה והרחבה של מקבצי בניה בשטחי C הינן חלק ממדיניות מוצהרת של הרשות הפלשתינית לקעקע את אחיזת ישראל בהם". "רק לאחרונה ציינו אנשי המינהל האזרחי בוועדת החוץ והביטחון כי הרשות הפלשתינית מפעילה למעלה מ-600 איש לקידום יעדה זה. מעיון בתכניות, שאתה מאשר את קיום הדיון בהם, עולה כי ייתכן שהן כוללות תכניות שנפסלו בעבר על ידי הקבינט". עוד מציין הנגבי כי בתכניות אלו יש כדי להשפיע באופן אסטראטגי על אינטרסים ישראלים בשטחי C, "לדוגמה, הכוונה לאשר בנייה בכפר וולג'ה הסמוך לירושלים מדרום והרחבה של הכפר חיזמה הסמוך לירושלים מצפון".