תפתחו את הלב: ישי לפידות מצטרף לקמפיין "הסימן של המדינה" למען הילדים כבדי השמיעה הזמר ישי לפידות הצטרף לקמפיין "הסימן של המדינה" של עמותת "מעגלי שמע" והכין גם הוא פסלון ייחודי המסמן I Love You בשפת הסימנים. אורלי הררי - ערוץ 7

הזמר ישי לפידות, חבר להקת אוף שימחעס והמנהל המוזיקלי של צמד-ילד, הצטרף למיזם פסלוני "I Love You" של עמותת מעגלי שמע וקמפיין "הסימן של המדינה". יחד עם לפידות משתתפים בקמפיין שורה ארוכה של אמנים, סלבריטאים וציירים, בין היתר: אקי אבני, איילת זורר, ריקי גל, דוד ד'אור, גלי עטרי, פבלו רוזנברג, דביר בנדק, חני נחמיאס, שף שגב משה, שף טום אביב, עמוס תמם, שלומי שבת, רוני דלומי ועוד רבים. האמנים קיבלו ערכות אישיות להכנת הפסלון, הבנוי בצורת כף יד המסמנת את סימן I LOVE YOU (אני אוהב/ת אותך) בשפת הסימנים הבינלאומית, וכל אחד ואחת מהם איירו בצורה ייחודית את הפסלון האישי. ישי לפידות: "אני גאה להצטרף לקבוצת האמנים אשר תרמו את זמנם ואת כישרונם לצבוע את הפסלון הזה למען מעגלי שמע, זה סימון של אהבה בשפת הסימנים - אז תפתחו את הלב לכל אחד, לאח, לרע, לבן משפחה וגם לאחר, ותצליחו". עמותת מעגלי שמע מלווה כבר למעלה מ-50 שנה ילדים וצעירים כבדי שמיעה וחירשים בישראל במספר מרכזים ומועדונים ברחבי הארץ, מעניקה סיוע בכל מעגלי החיים ומהווה מעטפת רגשית ושיקומית עבורם.