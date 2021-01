משה ארבל: הרש"פ משתלטת על שטחי אימונים חה"כ משה ארבל לשר הביטחון: "על משרד הביטחון והמנהל האזרחי לפועל כדי למנוע בנייה פלסטינית פיראטית בשטחי C" חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת ח"כ משה ארבל ח"כ משה ארבל (ש"ס) הגיש היום (חמישי) שאילתה ישירה לשר הביטחון בני גנץ בנושא השתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי אימונים של צה"ל ארבל כתב לגנץ, "כחלק מתכניותיה להשתלט על אדמות מדינה בשטחי C וליצור רצף התיישבות פלסטיני ביהודה ושומרון שיקשה על התפתחות היישוב היהודי באזור ועל מימוש תכנית טראמפ, מממנת הרשות הפלסטינית בניית בתי ספר בנקודות מפתח בשטחי C". לדבריו, "לאחרונה פורסם כי הרשות הפלסטינית בנתה בית ספר בשטח אש 917 של צה"ל, בדרום הר חברון. בית הספר מצוי בשלבי הבנייה האחרונים וברור לכל כי עם אכלוסו בתלמידים יהיה קשה בהרבה לפנותו ופינויו עשוי לעורר התנגדות קשה יותר, הן בשטח והן בדעת הקהל". בהמשך לדברים שאל ארבל, "כיצד משרד הביטחון מתכנן לפעול ביחס לבית הספר שנבנה בשטח אש 917? מתי הוא יפונה ומדוע טרם פונה?". ארבל הוסיף ושאל, "כיצד משרד הביטחון והמנהל האזרחי פועלים כדי למנוע בנייה פלסטינית פיראטית בשטחי C ובעיקר בשטחי אש של צה"ל? כיצד מצליחה הרשות הפלסטינית להערים על המנהל האזרחי ולהקים מוסדות ציבור בשטחי C בניגוד לדין ולמטרות פוליטיות-מדיניות מבלי שהמנהל האזרחי מספיק למנוע את הקמת המבנים?".