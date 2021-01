ישראל וארה"ב - סיפור אהבה ראש המטה של שגריר ארה"ב לשעבר, הרב אריה לייטסטון משוחח עם ערוץ 7 על יחסי ישראל ארה"ב בארבע השנים שחלפו ומודה שהוא מודאג מהעתיד. יוני קמפינסקי - ערוץ 7 ,

הרב אריה לייטסטון, מי ששימש עד לפני ימים אחדים כראש המטה של שגריר ארצות הברית בישראל, סיכם את פעילותו בשנים האחרונות בישראל בראיון לערוץ 7. "אני עוזב בידיעה שעשיתי כל כך הרבה, אבל שנשאר עוד המון לעשות. זה היה סיפור אהבה של ממש כי יש לעמים שלנו כל כך הרבה מן המשותף והגורל שלנו קשור יחד", מצהיר לייסטון. הוא מוסיף כי "אם מישהו הוא אנטי ישראלי ללא בושה, כדאי להטיל ספק גם בפרו-אמריקניות שלו. אנחנו עדיין יכולים לחלוק על ישראל, להטיל ספק בשיקול הדעת ולהסתייג כפי שקורה מפעם לפעם עם בעלות בריתנו, אך האינטרס האמריקני הוא להיות פרו ישראל. אני מאמין שהקשר ילך ויתחזק והוא הוכיח את עצמו כמנצח". Matty Stern / U.S. Embassy Jerusalem Aryeh Lightstone and David Friedman at the Western Wall הרב לייטסטון מודה כי יש בקרבו חשש שממשל ביידן לא יהיה פרו-ישראלי כמו זה של טראמפ. "מערכת היחסים הזו היא כמו קו אלכסוני - אם היא לא מתקדמת כלפי מעלה, היא מתדרדרת לאחור. מעולם לא אמרנו שנגמרה לנו העבודה כאן. אני ממליץ גם לממשל הבא לא להפסיק. על תוכנית המאה הוא אומר, "היא היתה מורכבת וזה גרם לצד התקווה גם לבלבול מסויים. מה שהיה ברור הוא שישראל היא מדינה ריבונות שמקבלת את ההחלטות שלה בעצמה וההחלטה המרכזית שהתקבלה בתוכנית היתה לא הייתה לאפשר לפלסטינים להטיל וטו על התקדמות במישור האזורי". "אנחנו רואים שהסכמי אברהם סיפקו התקדמות חסרת תקדים באזור. נשאלנו אם יש מדינות אחרות שמחכות להיות הבאות בתור ואם ההסכמים יכובדו על ידי הממשל הבא. אני אומר ששלום אינו עניין מפלגתי אלא אנושי ולכן התשובה היא שכל מדינה שתעמוד בתור תחובק על ידי העם האמריקני שרוצה בשלום הזה". הרב לייטסטון רמז שהיו עיתונאים שחשפו מידע לגבי הסכמי אברה בניסיון לפגוע בתהליך. "הלוואי שהתקשורת הישראלית תתחיל לשאול את עצמה - האם הפרסומים שלהם באמת מקדמים את השלום". צילום: שגרירות ארה"ב בישראל אריה לייטסטון