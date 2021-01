תוספי תזונה לילדים: מתי כן ומתי לא? החורף בעיצומו: מומחי תזונה עושים לנו סדר בארון הויטמנים? מתי מתאים ומתי לא? בשיתוף שווה בריאות ,

צילום: ISTOCK ויטמינים לילדים מתי? בתקופה של מחלות חורף בשילוב עם קורונה, שפעת ושאר ירקות, הדבר הכי חשוב לנו הוא שהילדים שלנו יהיו בריאים, יאכלו מאוזן ושלא יחסרו להם ויטמינים חשובים. כולנו גדלנו על ההבטחות שוויטמין C ימנע צינון, גזר ישפר את הראייה וברזל יעשה אותנו חזקים כמו פופאי. אבל איך יודעים מה באמת חסר ובאילו מקרים כדאי לתת תוספי תזונה? נריה לב רן דיאטנית מומחית בתזונת תינוקות וילדים ואולגה מרקס רוקחת מכבי פארם, עושות סדר בכל הנוגע לתוספי תזונה לילדים מהם תוספי תזונה ומתי הם מתאימים לילדים? תוספי תזונה הם ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, צמחים או מזונות אחרים אשר משרד הבריאות אישר ככאלו. כיום אין המלצה גורפת להעשיר את תזונת הילדים על ידי תוספים תזונתיים. יחד עם זאת, במצבים בהם עולה החשש שילדיכם לא מקבלים את כל רכיבי התזונה ההכרחיים להתפתחותם, יומלץ שימוש בתוספי תזונה למניעת חסרים תזונתיים. חשוב לדעת, שגם כאשר מחליטים שתוסף הוא נחוץ זה לרוב לתקופה זמנית. איך יודעים אם התזונה של הילדים מאוזנת ואם חסר להם משהו? המשימה הראשונה שלנו היא לבחון איך לשפר את התזונה דרך המזון. מרבית המחקרים הקליניים הראו שתוספת עודפת של ויטמינים ומינרלים לא הועילה במניעה ראשונית או שניונית של מחלות שאינן קשורות לחסרים תזונתיים, בעוד שדיאטה מאוזנת נמצאה כיעילה ביותר הן בפן המניעתי והן בפן הטיפולי. לכן נעדיף תמיד לספק את כל מרכיבי התזונה חיוניים דרך האוכל היות והם נספגים טוב יותר וללא תופעות לוואי (חשוב לדעת שלעיתים נטילת תוספים, ללא בירור, עלולה לגרום לתופעות לוואי העשויות להיות מזיקות). יחד עם זאת, קיימים מצבים בהם הילדים שלנו נמצאים בסיכון ותוספי תזונה חיוניים להם מאוד. בבואנו להחליט האם לתת לילד/ה תוסף תזונה מסוים יש לוודא כי אנו בוחרים בתוסף המתאים ביותר. את ההמלצה לכך ייתנו לרוב אנשי מקצוע כגון רופא/ה, רוקח/ת או דיאטן/ית לאחר בירור מקיף. לצוות המטפל ישנם כלי אבחון כגון תשאול ההורה לגבי הסיבה לשמה הוא מעוניין לתסף את הילד, בירור הרגלי התזונה של הילד וחישוב מדויק של ויטמינים ומינרליים בתפריט היומי של הילד, הרגלי השינה והפעילות הגופנית בבית או מחוצה לו. בנוסף לשיחה, חשוב מאוד לבצע סקירה של בדיקות המעבדה האחרונות, בהן ניתן לראות האם ישנם חסרים. שכן בבדיקות מעבדה לא תמיד ניתן לראות חסרים תזונתיים. לדוגמא סידן בבדיקות דם יהיה בטווח התקין גם כבפועל קיים חסר. את החסר נוכל לדעת על ידי חישוב צריכת הסידן במזון או על ידי בדיקת צפיפות עצם. איך לתת ויטמינים? לאחר שקלול כל המידע, נדע אם יש צורך בוויטמין ספציפי או במספר ויטמינים שונים. ההמלצה לסוג התוסף תיקח בחשבון גם את הגיל. לילדים קטנים מתחת לגיל 3 קיימת סכנה של חנק, ולכן מומלץ לתת ויטמינים בטיפות או בסירופ ולא ויטמינים לעיסים. באילו מקרים מומלץ לתת תוספי תזונה לילדים? ילדים אשר צורכים תזונה מאוזנת, פעילים גופנית ואין להם מחלות רקע מיוחדות אינם זקוקים לתוספי תזונה באופן גורף ושגרתי. במצבים הבאים עלולים להיווצר אצל ילדים חסרים תזונתיים ולכן יש לשקול מתן תיסוף: 1. מחלות כרוניות (מחלות מעי דלקתיות, צליאק, סיסטיק פיברוזיס) 2. השמנה 3. ילדים עם בררנות אכילה 4. הפרעות אכילה 5. ילדים עם אלרגיה למזון 6. ילדים העוסקים בספורט אתגרי 7. צמחונות/טבעונות שאינה מאוזנת 8. טיפול תרפויטי ( לדוגמא חסר בוויטמין B12) 9. תינוקות מתחת לגיל שנה (ויטמין D וברזל) 10. חסרים הנראים בבדיקות מעבדה כגון חסר ברזל במידה והומלץ לכם על מתן תוספי תזונה, חשוב לזכור שזו לא המטרה אלא רק האמצעי, ולכן יש לשאוף להגיע למצב שבו לא יהיה צורך עוד במתן תיסוף ונצליח, לאחר מילוי המאגרים, להעניק לילד/ה את כל הרכיבים דרך תזונה בריאה. לאחר תקופה של נטילת התוסף, מומלץ לבצע לילד/ה בדיקות דם חוזרות על מנת לבחון אם חל שיפור בערכי החסרים התזונתיים. כמובן שלפני הבדיקה אין לתת תוספי תזונה למשך שבוע בכדי שהבדיקה תצא מהימנה. כמה חשוב לקחת ויטמין D בתקופה הזאת? עונת החורף והסגרים החוזרים מובילים את רובנו לצמצם את היציאה מהבתים וחשיפה לשמש כבר כמעט אינה מתרחשת. מכאן שרובנו בכלל והילדים בפרט לא מקבלים מספיק ויטמין D באופן טבעי. כמו כן, חסר בוויטמין D נקשר להגברת ההדבקות והמרת התחלואה בזיהומים בדרכי הנשימה. רמה תקינה של ויטמין D קשורה בהפחתה של הדבקות ותחלואה ב-COVID 19 . לאור כל האמור כאן, המועצה לפדיאטריה ואיגוד רופאי הילדים המליצה בזמן הסגר ובמידה ולא יוצאים מהבית בשעות השמש, לתת 600 יחידות ויטמין D למשך 6 שבועות לילדים החל מגיל שנה. כמה ויטמין C אנחנו צריכים ומתי חשוב לתת אותו כתוסף תזונה? ויטמין C הינו ויטמין מסיס במים הנמצא באופן טבעי בעיקר בפירות וירקות, בעל תכונות אנטי דלקתיות, משפיע על מערכת החיסון ונוגד חימצון. בטבלה הזו מוצגת הקצובה היומית המומלצת עבור ויטמין C בילדים: גיל בנים בנות בהיריון בהנקה 0-6 חודשים 40 מ"ג 40 מ"ג 7-12 חודשים 50 מ"ג 50 מ"ג 1-3 שנים 15 מ"ג 15 מ"ג 4-8 שנים 25 מ"ג 25 מ"ג 9-13 שנים 45 מ"ג 45 מ"ג 14-18 שנים 75 מ"ג 65 מ"ג 80 מ"ג 115 מ"ג קל מאד להגיע לקצובה זו דרך מזון, לדוגמא אם ילד בגיל 6 שנים יאכל תפוז בינוני הוא יקבל 70 מ"ג ויטמין C, ופלפל אדום 95 מ"ג ויטמין C בממוצע. לאור הנתונים הללו ניכר שאין צורך במתן תיסוף של ויטמין C וניתן בקלות להגיע לצריכה המומלצת דרך תזונה. למי כן נמליץ תיסוף של ויטמין זה? ילדים בררנים מאוד שאינם צורכים פירות וירקות כלל, כמובן לפי אנמנזה תזונתית. ממתק או ויטמין? ויטמינים לילדים מגיעים בדרך כלל בצורה של ממתק (למשל דובי ג'לי). הם אמנם נוחים יותר לשימוש אך יש בהם בעייתיות בשל החיבור השגוי שבין ממתקים לתזונה בריאה, והעידוד לאכול ממתק במקום פירות וירקות. איך פותרים את זה? על ידי הצגת הוויטמין/התוסף לילד כתרופה ולא כממתק. לסיכום, חשוב לזכור שרוב הילדים אינם צריכים לקבל תיסוף ותמיד קיימות עדיפות לקבל את הוויטמינים והמינרלים הללו דרך פירות וירקות. כמו כן חשוב מאוד להרחיק את התוספים מהישג ידם של ילדים. שימו לב, מאמר זה אינו תחליף להתייעצות רפואית. במקרה ואתם שוקלים לתת תוסף תזונתי לילדכם, חשוב מאוד להתייעץ הגורם הרפואי הרלוונטי. המידע המקצועי בכתבה באדיבות: אולגה מרקס, רוקחת ונריה לברן, דיאטנית מומחית בתזונת תינוקות וילדים.