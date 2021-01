טוני בלינקן שוחח עם גבי אשכנזי: "מחוייבות קדושה לביטחון ישראל" מזכיר המדינה האמריקני אמר לשר החוץ הישראלי גבי אשכנזי בשיחה טלפונית כי ממשל ביידן ימשיך לחזק את השותפות בין המדינות. ניצן קידר - ערוץ 7 ,

State Department Photo by Ron Przysucha US Secretary of State Antony Blinken מזכיר המדינה האמריקני, טוני בלינקן, מפרסם הבוקר (חמישי) הצהרה בעקבות השיחה הראשונה שקיים אמש עם שר החוץ גבי אשכנזי. "דנתי עם אשכנזי בשותפות האיתנה בין ארה"ב לישראל שתמשיך להתחזק", כתב בלינקן. הוא הוסיף, "המחויבות שלנו לביטחון ישראל היא קדושה. אני מצפה לעבוד עם שר החוץ ואחרים בממשלת ישראל לקידום המטרות המשותפות שלנו". בשיחה סיכמו השניים להמשיך את ההידברות ביניהם וקבעו להיפגש ברגע שיתאפשר לאור מגבלות הקורונה. אשכנזי ובלינקן דנו בנושאים אסטרטגיים איזוריים, המשך הרחבת מעגל הנורמליזציה, האיום האיראני ונושאים נוספים. "ארה"ב היא ידידתה הגדולה של ישראל ושותפה אסטרטגית לתהליך השלום, היציבות הביטחונית האיזורית והיבטים כלכליים. הסכמי השלום בהובלת ארה"ב יצרו קואליציית שלום רחבה במזרח התיכון ועל כולנו להמשיך ולפעול להרחבת המעגל והסרת כל איום היכול לערער את היציבות הביטחונית באזור". "אני בטוח שיחד נדע לפעול נגד הטרור העולמי וכל איום על היציבות המובל על ידי איראן ושלוחותיה", אמר אשכנזי לבלינקן.