ממשיכים להיאבק על שטחי C צה''ל מגביר את הפעילות בשטחי האש במזרח הר חברון כחלק מהמערכה על האזור. ערוץ 7 ,

צילום: דוברות מועצה אזורית הר חברון האימון בשטחי C לראשונה מזה זמן רב, התקיים השבוע אימון תותחנים משמעותי בשטחי האש 917 ו918 בספר המדבר, מזרחית ליישובי הר חברון. לאור השתלטות ובניה ערבית בשטחי האש צמצם צה"ל משמעותית את האימונים בשטח זה בשנים האחרונות, ובשטח התפשטה בנייה בלתי חוקית פלסטינית של אלפי בתים, לצד פעילות פלילית ענפה של הברחות ציוד ואמל"ח מהערים הערביות למרכז הארץ. בשטח עצמו נפרצו על ידי הרשות הפלסטינית ובמימון מדינות אירופה מערכת כבישים ענפה, בחלקה סלולה על פני קילומטרים רבים על אדמות מדינה ותוך פגיעה בערכי הטבע. לאחרונה החל צה"ל להפעיל אכיפה במרחב ולחזקת את המשילות במרחב המדברי. האימון - תרגיל גדודי שהתקיים השבוע החל בבקעת ערד ועבר דרך רמת המדבר והסתיים היום (רביעי) סמוך ליישובים סוסיא ומצפה יאיר, טקס הסיום נערך באתר המורשת סוסיא. האימון במסגרת חטיבת התותחנים 215, כלל שימוש בתותחים כבדים ועשרות נגמ"שי פיקוד ונעשה שימוש בירי חי במהלכו נשמעו פיצוצים ברחבי הר חברון וגוש עציון. יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית הר חברון קידם בברכה את הכוחות, "אנו פועלים בכל המישורים כדי למנוע את המשך הפקרת שטחי C ואדמות המדינה לבנייה בלתי חוקית, ומברכים את צה''ל על הפעילות וחזרתו לספר המדבר ולשטחי האש כפי שדרשנו בעשרות פגישות עם מקבלי ההחלטות, אני קורא לצבא להמשיך את המגמה ולהכניס יחידות נוספות לגרף האימונים ולהעמיק את שטח האימונים לעוד עשרות אלפי הדונמים בספר המדבר".