קובי אלירז מזהיר: המצב בשטח C נהיה יותר גרוע קובי אלירז ממליץ לחברי הכנסת מהימין להתנות במו״מ הקואליציוני במערכה על שטח C חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

Photo by Hillel Maeir/Flash90 קובי אלירז יועץ שר הביטחון לשעבר קובי אלירז שיגר בימים האחרונים מכתב לחברי ראשי הרשויות בעקבות הנעשה בשטחי C.



"לא פניתי אליכם עד כה מאז סיום תפקידיי, בכל זאת אני מנצל את הבמה הזו ופונה אליכם מדם ליבי,

לכאורה אני יועץ בענייני שטח C לכנסת ולמשרד הביטחון, אך לצערי המערכת הפוליטית לא מתפקדת וכמעט לא נדרשתי לעבודה בעניין", כתב.



"המצב בשטח C לא משתפר והפוך, נהיה יותר ויותר גרוע, בדוח שהוצאתי ב- 2018 לבכירי המערכות במדינה התרעתי שהמצב הולך להיות בלתי הפיך בתוך מס שנים ספורות, לצערי זה הולך ומתממש בכלל השטח וכפי שגם אתם חשים ורואים אנחנו מאבדים את השליטה, על אף שיחידת הפיקוח במנהל האזרחי מקיימת מאות פעולות אכיפה בשנה זה לא נותן את המענה הדרוש, אנו מפעילים חיילים מועטים עם תקציב דל למול מערכה שלמה שמפעילה הרשות הפלסטינית עם תקציבי עתק", כתב אלירז.



"מבקש מכם ללחוץ ככל שניתן ולא לשכוח להעלות/לדרוש/לחייב את הקואליציה הבאה לאחר הבחירות לטפל בנושא ולהתנות במו״מ הקואליציוני שנושא הטיפול/שדרוג המערכות בטיפול במערכה שלנו על שטח C יטופל לאלתר עד הכרעתו בניצחון ובעצירת המוטיבציה הפלסטינית להשתלטות על השטח,

אין לנו ארץ אחרת פשוטו כמשמעו והסוגייה הזו בוערת מתמיד, אל תרפו ואל תחתו, ככל שלא נתעורר זו תהיה בכיה לדורות, מה שניתן היום למנוע מחר יהיה קשה שבעתיים, מבקש את הירתמותכם לעניין ללא לאות, תודה ובהצלחה".