השר צחי הנגבי: "התשובה להאג - העמקת השורשים ביו"ש" שר ההתיישבות השתתף בעצרת המחאה נגד ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C: נסייע לסכל כל הפרה. חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

שר ההתיישבות, צחי הנגבי, השתתף הערב (רביעי) במחאה נגד בנייה הפלסטינית וההשתלטות על שטחי C שנערכה ביישוב נוקדים. "הרשות הפלסטינית מבקשת מבית הדין בהאג לחקור את מדינת ישראל על ההתיישבות. תשובתנו חד משמעית: הניסיונות לקעקע את אחיזתנו בחבלי המולדת רק יחזקו את החזון שלנו להעמיק את השורשים שלנו ביהודה ובשומרון", אמר הנגבי. לדבריו, "משרד ראש הממשלה ומשרד ההתיישבות דאגו להקמת מערך סיור הקרקעות ביו"ש, שיסייע לסכל כל הפרה בלתי חוקית והשתלטות על אדמות המדינה". נציין כי בין הארגונים שהפגינו: תנועת "אם תרצו", השומר יו"ש, תנועת רגבים, הביטחוניסיטים, לביא, DMU, פורום נכי צה"ל למען ביטחון ישראל, ריבונות, ישראל שלי ועוד. נכחו בהפגנה ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, חברי הכנסת מהליכוד עוזי דיין ואריאל קלנר, אורית סטרוק, עו"ד שמחה רוטמן. תום ניסני, רכז הפעילים של תנועת "אם תרצו" ותושב נוקדים אמר במהלך האירוע, "מה שקורה באדמות המדינה ובשטחי C זו בכייה לדורות. התושבים, לצד מקבלי ההחלטות והפקידים מבצעי המדיניות, צריכים כולם להתעורר לפני שנאבד את כל האדמות ונצטער על כך בעתיד, ונשאל, איפה היינו.

הגיע הזמן למעשים ולא לדיבורים". מפרויקט DMU נמסר: "היבט מרכזי חשוב של מאבק הקרקעות הוא המלחמה באנרכיסטים הזרים. אנרכיסטים אלו מגיעים לארץ תוך התחזות לתיירים, ומשתתפים בהפרות סדר ובבנייה לא חוקית בשטחי C. האנרכיסטים הזרים וארגוניהם מספקים את התמיכה הכלכלית להשתלטות, ובכך אף נותנים תמריץ להשתלטות על קרקעות נוספות בתקווה לתמיכה נוספת. בנוסף האנרכיסטים הזרים נותנים תמיכה לפורעים ערבים על ידי הצגת תמונות מסולפות מהשטח לעולם. הפחתת מספר האנרכיסטים הזרים הפועלים בישראל תשפיע ישירות על מאבק הקרקעות." מתנועת רגבים נמסר כי: "האירוע בנוקדים הוא דוגמה וביטוי לאלפי אירועים של השתלטות הרשות הפלסטינית על קרקעות, באמצעות בנייה וחקלאות בלתי חוקית. בשנתיים האחרונות הטמיעה רגבים בשיח הציבורי את המונח "המערכה על שטחי C", אך מדינת ישראל חייבת להסתכל על התמונה במבט מאקרו, ולהקצות את המשאבים - בהתאם להתנהלות של מערכה ולא להתנהלות נקודתית. רק כך נוכל לנצח בה". ראשי תנועת הריבונות יהודית קצובר ונדיה מטר מסרו: שטחי C נשדדים כל יום כל רגע מעם ישראל, כשלימין יש כ80 מנדטים. אסור לתת לקורונה לטשטש את המחלה האמיתית- חוסר ריבונות, אפס משילות. צריך להרעיש עולמות, להניע את ראשי מפלגות הימין לפעול בדברים הערכיים .תשכנעו אותנו כמה אתם לאומיים כי בזה תבחנו. הקורונה תחלוף ושלא נתעורר שבינתיים האדמה תחת רגלינו נגנבה. מנוקדים תצא הקריאה- הביאו ריבונות, שמרו על הארץ, שמרו על העתיד".



