כוכבת הטיקטוק דזהריה שפר בת ה-18 הלכה לעולמה דזהריה שפר, כוכבת טיקטוק עם קרוב ל-2M עוקבים, הלכה לעולמה בשבוע שעבר. בחשבון האינסטגרם שלה כתבה: "זה הפוסט האחרון שלי". יהונתן גוטליב - ערוץ 7

צילום: FREEPIK טיקטוק כוכבת הטיקטוק האמריקאית דזהריה שפר הלכה לעולמה בשבוע שעבר והיא בת 18 בלבד. חבריה של שפר סיפרו כי היא הייתה במצב נפשי ומשפחתי לא פשוט. שפר הייתה, כאמור, כוכבת רשת אמריקאית והחזיקה בחשבון הטיקטוק שלה למעלה מ-1.8 מיליון עוקבים ולכל סרטון שלה היו מיליוני צפיות. אמה של שפר, ג'ניפר שפר, ספדה לה בחשבון הפייסבוק שלה. "אני כה שבורת לב", כתבה. "אני באמת לא מאמינה שאת הולכת. הלוואי שהייתי עוד ממתינה שתגידי שזו מתיחה, אבל זו לא. הלוואי שיכולתי למות במקומך". נוחי בשלום מלאכית שלי", היא הוסיפה. "כולם מדברים על הזמנים הרעים שלנו, אבל אף פעם לא על הזמנים הטובים". בשבוע שעבר העלתה שפר את הסרטון האחרון שלה לחשבון הטיקטוק. בחשבון האינסטגרם שלה כתבה באותו יום: "אוקיי, אני יודעת, אני מפריעה לכולם. זה הפוסט האחרון שלי". לאחר מכן הוסיפה: "אני מכוערת בחיים האמיתיים. אל תתנו למייקאפ לעבוד עליכם". View this post on Instagram A post shared by Dee🥺🖤 (@dazhariaa)