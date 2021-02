מכינת עז שלמה - מכינה שהיא בית

לפני 19 שנה הוקמה את מכינת עז שלמה מתוך מטרה להעצים ולפתח את בני הנוער מהדרום ועד מרכז הארץ, בעיקר בוגרי תיכונים דתיים, מתוך ראייה שלכולם מגיעה הכנה איכותית לשירות צבאי משמעותי בצה"ל, ולא פחות חשוב, להיות מוכנים לחיים של משמעות ושליחות.

צוות המכינה פיתח תכנית לימוד בבית המדרש המתאימה לתלמידיה, עם לימוד תורה בעל עומק וחיבור למציאות. שימת הדגש הוא על יחס אישי, אווירה משפחתית ואמונה בכל תלמיד.

"המכינה היא משפחה"

המכינה שחרטה על דגלה לקיים קשר אמיץ עם הבוגרים, במהלך השירות הצבאי ולאחריו, שמה דגש על הדרכת הבוגרים בסוגיות של זוגיות וחינוך הילדים - מכינה לחיים. בזכות התוכנית הייחודית המתקיימת בה הבוגרים מקימים משפחות איתנות ומשתלבים בקהילות בערי הפריפריה, הם פעילים בהן ותורמים לכל הסביבה ולכלל ישראל.

בשיחה עם הרב בעז שרמן, ראש המכינה, הוא מדבר על משמעות הקשר עם החניכים וחשיבותו "הראייה החינוכית היא שהמהלך של המכינה לא נגמר עם סיום הלמידה הפיזית בה אלא בעצם בית מדרש שמלווה את הבוגרים בזמן הצבא ולאחריו".

על הליווי הצמוד בתקופת השירות הצבאי הוא מסביר כי "במהלך השירות הצבאי יש לנו קבוצת וואטסאפ של דבר תורה לכבוד שבת, יש פעמיים בשנה שבת בוגרים ממחזורים שונים, ההיענות מאוד גבוהה לשבתות הללו. כתוצאה מהקשר הקבוע הזה ניתן גם לראות בוגרים שמגיעים וולנטרי למכינה בסופי השבוע הפנויים שלהם ומשתתפים בפעילות הקיימת. אנו מקפידים שכל שלושה חודשים כל חייל, שהוא בוגר המכינה, יקבל טלפון מאחראי הבוגרים ושואל לשלומו ובודק אם יש דברים שהוא יוכל לסייע. יש גם שבת לזוגות נשואים פעם בשנה, שבו מזמינים יועץ זוגי לשבת סמינר זוגי משותפת".

התהליך המשמעותי אותו עוברים התלמידים נותן אותותיו גם בשטח, למעלה מ-850 תלמידים ובוגרים שעברו שינוי משמעותי והעלו את חייהם וחיי הסובבים אותם למסלול חדש. מתגייסים לשרות קרבי, לפיקוד, קצונה וסיירות והיציאה לאזרחות מתחילה מנקודת פתיחה שונה לחלוטין. את הבוגרים של מכינת עז שלמה שהשתחררו ניתן למצוא במגוון תחומי עשייה- מחנכים בבתי ספר, רכזי ומדריכי נוער בפנימיות, בתנועות הנוער ורכזי קהילות, רופאים, מהנדסים, עורכי דין אנשי הייטק ותעשייה ועוד. רבים מהבוגרים אף קובעים את ביתם לאחר הנישואים בערי הפריפריה מהם באו על מנת להמשיך לסייע ולקדם את הקהילה הסובבת אותם.

הרב שרמן מסביר את התוצאות בכך ש"לאורך כל 19 השנים שבהן המכינה פועלת, אנחנו מלווים את בוגרנו, גם בשמחות והכוונה לאקדמיה, אנו נפגשים עם כל בוגר כשמונה מפגשים לפני החתונה, זוכים לקיים את טקס החתונה וללוות את המשפחות בזוגיות וחינוך הילדים. הם יודעים שיש להם בית שמלווה אותם וקשוב אליהם".

