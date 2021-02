זוכרים את חללי הרבנות הצבאית

הרבנות הצבאית ערכה אתמול (חמישי) טקס התייחדות עם חללי צה''ל ששירתו ברבנות הצבאית לאורך השנים.

בעקבות מגיפת הקורונה, הטקס נערך במתכונת מצומצמת בהיכל הזיכרון שבהר הרצל, בירושלים, בהובלת רמ"ד חוגרים ונפגעים, רס"ן שימי גובי. הטקס שודר למשפחות השכולות ולקחו בו חלק בכירי הרבנות הצבאית ונציגי המשפחות השכולות.

הרב הצבאי הראשי, תא"ל הרב אייל קרים, אמר בטקס: "מאז ניצב משה רבנו מול הסנה הבוער וקיבל עליו את שליחותו של הקב"ה להנהיג ולגאול את עם ישראל, ניצבים כולנו בני העם היהודי לדורותיו, כל אחד בדורו ובמקומו, מול הסנה הבוער הפרטי שלו ומתחייבים לקבל עלינו את השליחות, שליחות לכלל ישראל, שליחות שיש בה שותפות ייעוד, ברית גורל וברית דמים. אלו דמי אחינו אותם אנו זוכרים היום, דמים עליהם נאמר- בדמייך חיי, בדמייך חיי.

''השנה האחרונה העוברת על העולם כולו ועלינו כאן בישראל מחדדת, מעצימה ומחזקת את ברית הערבות ההדדית הכרותה בין כולנו, ברית רעות והאחווה. דמותם, מורשתם וצוואתם של חללי מערכות ישראל לדורותיהם, שביום זה, אנו מעלים את דמותם וזכרונם על נס, מחייבת את כולנו להמשך עשייה ולקיחת אחריות, להעמקת ערכי הנצח עליהם הם מסרו את נפשם ולהתחייבות לשמור על בטחון האומה, חוסנה הערכי והמוסרי, ודיבוק החברים והרעות שבה. נושאים איתנו את דמותם וזיכרונם של חברינו הנופלים".

יעל סוויל צילום: דובר צה''ל

יעל סוויל, נכדתו של הרב מרדכי פירון, שכיהן כרב הצבאי הראשי לצה"ל בין השנים 1971-1977, נאמה בטקס: "זכור לי במיוחד ליל הסדר בשנת תשכ"ט, בו ערך סבא את ליל החג בבית ספר לקצינים של צה"ל. הסדר נערך בסימן רעיון חירות האדם ומשמעותו. זה היה בדיוק שנה אחרי רצח הכומר מרתין לותר קינג שפעל כנגד האפליה, וזכורה מכולם אמרתו 'let my people go'. סבא הדגיש את המשמעות המקורית של מילים אלו שנאמרו 3,000 שנה קודם לכן על ידי משה רבנו במצרים ואת החיבור של כל העמים והאמונות לאמירה זו".

בסיום נאומה, חתמה סוויל: "ברצוני להודות ולהוקיר בשם המשפחות השכולות את חיל הרבנות הצבאית ששומר על קשר הדוק עם משפחות חללי החיל, באזכרות השנתיות, בביקורים האישיים במהלך השנה ובקיום המעמד המכובד הזה שמשמעותו זיכרון, הנצחה והבעת כבוד לדמותם ופועלם של יקירנו".