מזכיר המדינה האמריקני לשר גבי אשכנזי: "ארה"ב מאמינה בפתרון שתי המדינות" אנתוני בלינקן שוחח בטלפון עם שר החוץ גבי אשכנזי והבהיר לו כי ממשל ביידן מצפה שישראל תדבוק בתוכנית שתי המדינות. ניצן קידר - ערוץ 7 ,

State Department Photo by Ron Przysucha US Secretary of State Antony Blinken מזכיר המדינה של ארה"ב, אנתוני בלינקן, שוחח הערב (שני) עם שר החוץ גבי אשכנזי. בלינקן אמר במהלך השיחה כי ארה"ב מאמינה שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני היא פתרון שתי המדינות. "ממשל ביידן מאמין שפתרון שתי המדינות הוא הדרך הטובה ביותר להבטיח את עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שחיה בשלום לצד מדינה פלסטינית דמוקרטית", אמר בלינקן שדיווח על השיחה בחשבון הטוויטר שלו. גורמים במחלקת המדינה הוסיפו כי בהקשר האיראני, "מזכיר המדינה ציין את מחויבותה המתמשכת של ארצות הברית להתנגד לפעולות בלתי הוגנות וחד-צדדיות נגד ישראל בזירה הבינלאומית". בלינקן שוחח בשבועות האחרונים כמה פעמים עם אשכנזי. על אחת השיחות סיפר מזכיר המדינה, "המחויבות שלנו לביטחון ישראל היא קדושה. אני מצפה לעבוד עם שר החוץ ואחרים בממשלת ישראל לקידום המטרות המשותפות שלנו". אשכנזי התייחס לשיחה מהצד שלו. "ארה"ב היא ידידתה הגדולה של ישראל ושותפה אסטרטגית לתהליך השלום, היציבות הביטחונית האיזורית והיבטים כלכליים. הסכמי השלום בהובלת ארה"ב יצרו קואליציית שלום רחבה במזרח התיכון ועל כולנו להמשיך ולפעול להרחבת המעגל והסרת כל איום היכול לערער את היציבות הביטחונית באזור". "אני בטוח שיחד נדע לפעול נגד הטרור העולמי וכל איום על היציבות המובל על ידי איראן ושלוחותיה", אמר אשכנזי.