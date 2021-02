ספוטיפיי: "מתחייבים ל-345 מיליון חוויות" ענקית הסטרימינג ספוטיפיי חשפה אתמול את התכניות שלה לשנה הקרובה, תמצתנו לכם את העיקריות שבהן אריאל פייגלין - ערוץ 7

iStock Spotify אתמול נערך אירוע ה-Stream On הווירטואלי הראשון של ענקית הסטרימינג ספוטיפיי, במהלכו הם חלקו עם הצופים כמה מהתכניות שלהם לשנה הקרובה. במהלך האירוע הם הבהירו כי ספוטיפיי ממשיכה להיות מחויבת לחוויית משתמש אישית לכל משתמש בעולם, ולכן מבחינתם אין חוויה אחת של ספוטיפיי, אלא 345 מיליון - אחת לכל משתמש בעולם. על מנת לעמוד בהתחייבות ובאמת להגיע לכל משתמש בעולם, ספוטיפיי הודיעה כי תשיק את שירותיה ב-85 מדינות נוספות ו-36 שפות חדשות. בנוסף, הם חשפו גם כלים חדשים שיסייעו לאומנים, ולא פחות חשוב מזה, שדרוג איכות הצליל לטובת המאזינים - משתמשי פרימיום של ספוטיפיי בשווקים נבחרים ישודרגו בהמשך השנה לאיכות צלילים גבוהה הרבה יותר: Spotify HiFi. גם מבחינת תוכן יש למה לצפות, ופודקאסטים חדשים ובלעדיים יעלו השנה לאוויר, כולל ״Renegades: Born in the USA״ של ברק אובמה וברוס ספרינגסטין; ״Batman Unburied״ כחלק משיתוף פעולה רב שנתי של ספוטיפיי עם Warner Bros ו-DC; ״Tell Them, I Am״ של היוצרת Misha Euceph ועוד. ולמי שמעוניין, הנה האירוע כולו:

