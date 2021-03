בזכות החיסונים: ענקית הקרוזים מגיעה לישראל ענקית השיט ROYAL CARIBBEAN תיכנס לפעילות בשוק הישראלי בחודשים הקרובים. החברה תפעיל קווי שיט מנמל חיפה לאיי יוון וקפריסין ערוץ 7 ,

צילום: דוברות Odyssey Of The Seas ענקית השיט ROYAL CARIBBEAN הודיעה הבוקר (שני) על כניסתה לפעילות במדינת ישראל בחודשים הקרובים. החל ממאי הקרוב ולאורך עונת הקיץ והחגים תפעיל החברה מסלולי שיט של 3 עד 7 לילות מנמל חיפה לאיים האייקונים של יוון וקפריסין בספינת הפאר החדשה - ה-Odyssey Of The Seas ראש הממשלה נתניהו ברך על המהלך, "אני גאה בכך שישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שממנה תצא ספינת הדגל החדשה של תאגיד השיט הענק ROYAL Caribbean מדובר באירוע כלכלי, תיירותי ותדמיתי חשוב למדינת ישראל”. נשיא ומנכ"ל ROYAL CARIBBEAN העולמית, מייקל ביילי, ציין"אנו נרגשים להפליג לראשונה מישראל. התכוננו לאירוע הזה כבר הרבה זמן, ואנו מעריכים מאוד את ממשלת ישראל על שיתוף הפעולה והביטחון בנו, ושמחים על האפשרות להיות חברת השיט הראשונה בעולם שמאפשרת נופש על 'אי ימי ירוק'. אני בטוח שזוהי רק ההתחלה בדרך להחזרת התיירות העולמית" מנכ"ל סנורמה, נציגת המכירות הבלעדית של ROYAL CARIBBEAN בישראל, אורי שנבל, הוסיף "מדובר באירוע היסטורי ומרגש בקנה מידה לאומי. העובדה שROYAL CARIBBEAN בחרה בישראל היא תעודת כבוד ענקית, וברכה גם לעשרות אלפי הישראלים שיוכלו ליהנות מהספינה החדשה והמפנקת ביותר בעולם, וגם בשורה לכלכלה הישראלית שתהנה מפירות שיתוף הפעולה עם חברת שיט החשובה והמשמעותית ביותר בעולם שתשיק את פעילותה מחיפה, ישראל"