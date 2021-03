כל ראשי המפלגות: I LOVE YOU ראשי המפלגות חתמו על פסל ענק של כף יד המסמנת I LOVE YOU בשפת הסימנים מתוך מטרה להעלות מודעות לחירשים וכבדי שמיעה בישראל. ערוץ 7 ,

צילום: עומר ארמוני מעגלי שמע ראשי מפלגות מכל הקשת הפוליטית הצטרפו למיזם "היד של המדינה" של עמותת מעגלי שמע לרגל יום השמיעה הבין-לאומי שחל היום (רביעי). ראשי המפלגות חתמו על פסל ענק של כף יד המסמנת I LOVE YOU בשפת הסימנים מתוך מטרה להעלות מודעות לחירשים וכבדי שמיעה בישראל. עמותת מעגלי שמע יצאה לאחרונה במיזם "הסימן של המדינה" ובו עומדים למכירה פסלוני כף יד בגודל אמיתי המסמנים בשפת הסימנים I LOVE YOU. במסגרת המיזם, פסל הענק מסתובב ברחבי הארץ, עליו חותמים פוליטיקאים וראשי רשויות מוניצפאליות. עד עתה הצטרפו למיזם ח"כ יאיר לפיד, ח"כ בצלאל סמוטריץ', ח"כ נפתלי בנט, ח"כ אביגדור ליברמן, ח"כ מרב מיכאלי, ח"כ ניצן הורוביץ, וראשי הרשויות: רון חולדאי ראש העיר תל אביב, רפי סער ראש העיר כפר סבא ויוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון. המיזם של עמותת מעגלי שמע עם ראשי המפלגות צילום: עומר ארמוני